Copa das Ligas 2023: Leo Messi é oficialmente rei dos EUA com surto de recordes de vendas

euife for Inter Miami é um antes Leo Messi e outro desde a sua chegada, a melhor prova disso é que os resultados mudaram da noite para o dia, mas não só em termos desportivos, mas também em termos económicos, com o nº 10 a bater todos os dias recordes de vendas de todas as suas mercadorias.

Messi bate recordes de vendas de grandes lendas nos Estados Unidos

Os nomes Tom Brady e Lebron James são sinônimos de vendas no atacado, mas como MessiCom a chegada do brasileiro à MLS, os recordistas veem seu reinado em perigo, já que o argentino superou todos eles segundo a marca Fanatics.

As datas mais importantes nas vendas de camisas nos Estados Unidos são o dia do Bradya chegada do Tampa Bay Buccaneers e James‘ chegada quando ele assinou para o Lakersmas MessiA chegada de ‘s quebrou todos os esquemas de vendas de camisas em solo americano e em apenas 24 horas superou as lendas mencionadas.

Messi também cruzou fronteiras, e fora dos Estados Unidos havia outra marca global de vendas de camisas. Cristiano Ronaldoé voltar para Manchester United em 2021 tornou-se uma data muito importante em termos de vendas de camisas no planeta, pois bateu o recorde de vendas, embora isso tenha ficado para trás com La Pulga liderando as paradas.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

As camisas de Leo Messi estão esgotadas

Assim que as camisas com MessiO número 10 deles foi colocado à venda, esgotaram imediatamente em todas as lojas da adidas e, devido à incrível demanda pelos produtos, a empresa alemã informou que reabastecerá as lojas com os itens preciosos em 60 dias.

Messi acaba de se tornar o item mais rentável da história do futebol, mas para o Inter Miami ele é o homem do momento, dentro e fora do campo, então assim que chegarem as novas camisas do 10, elas estarão esgotadas novamente imediatamente .