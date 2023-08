Copa das Ligas 2023: Leo Messi mancando no treino do Inter Miami faz torcedores questionarem se ele se machucou

A torcida de Leo Messi prendeu a respiração ao ver o campeão da Copa do Mundo fazer uma jogada arriscada durante o último treino do Inter Miami, especificamente quando viram Leo Messi sentiu uma leve dor e parou de treinar, embora no final da sessão tudo estivesse como antes e todos da equipe viajaram para a Filadélfia para enfrentar a semifinal da Copa da Liga.

Gol de Lionel Messi contra Charlotte FCMLS / Copa das Ligas

Antes da partida por um ingresso para a final da Leagues Cup entre Inter Miami e Philadelphia Union, o time da Flórida realizou o último treino antes de voar para o local da partida e, ao tentar fazer um passe regular, Messi sofreu um golpe que disparou alarmes por alguns minutosembora tudo tenha sido apenas um susto e não tenha se tornado grande coisa.

Leo Messi assustou alguns torcedores do Inter Miami durante o treino

O vídeo da sessão de treinamento que apareceu nas redes sociais e mostra Lionel Messi fazendo movimentos rotineiros em campo, mas em determinado momento bateu o pé esquerdo na grama sintética onde treinava e sentiu dores.

Leão imediatamente mostrou sinais de dor enquanto mancava e ao fundo estavam Sérgio Busquets e Jordi Alba sorrindo, que aparentemente não parecia estar preocupado, pois não foi um grande golpe.

“Eu estava em parte do treino, aí batemos um papo e eu estava terminando. Não vi exatamente o que aconteceu. Se fosse algo sério, todos ficariam chocados, mas eles estavam bem, eu acho que nada aconteceu com ele,” disse Tata Martino em coletiva de imprensa antes da viagem da equipe para Filadélfia.