Copa das Ligas 2023: Messi marca novamente, Inter Miami vence Charlotte por 4 a 0 e chega às semifinais da Copa das Ligas

Lionel Messia sequência de gols de Inter Miamisequência de vitórias.

Messi marcou aos 86 minutos, seu oitavo gol em cinco partidas com seu novo clube, e o Inter Miami venceu o Charlotte por 4 a 0 em uma Taça das Ligas jogo das quartas de final na noite de sexta-feira.

Messi marcou em todas as cinco partidas pelo Miami. O sete vezes vencedor da Bola de Ouro que levou a Argentina ao título da Copa do Mundo no ano passado ainda não perdeu uma partida contra o Miami, saindo vencedor em todas as cinco partidas até agora na Copa das Ligas, um evento de 47 times composto por clubes de MLS e a principal liga do México, que agora está reduzida às quatro finalistas.

Próximo jogo para Messi e seu novo clube: um jogo da semifinal na terça-feira contra qualquer clube mexicano Querétaro ou Philadelphia Union.

Charlotte quase encontrou uma maneira de mantê-lo fora da súmula. Quase.

Josef Martinez e Robert Taylor também marcou gols pelo Inter Miami, um gol contra criado por alguma pressão séria de Messi no final do segundo tempo resultou em outro placar, e então Messi forneceu o arremate perfeito nos momentos finais.

Josef Martinez marca pênalti contra o Charlotte FCMLS / Copa das Ligas

A equipe parecia ter quase mais um lotação esgotada no DRV PNK Stadium de 22.000 lugares, mesmo em uma noite em que o cenário esportivo do sul da Flórida estava lotado. O Miami Dolphins estava jogando sua estreia na pré-temporada em casa, o Miami Marlins foi anfitrião do Ianques de Nova Iorquee calor de Miami guarda Tyler Herro estava liderando um jogo do campeonato da liga profissional dentro de um ginásio de escola lotado.

Mas a mania de Messi sobreviveu, como era de se esperar. E os torcedores com aquelas novas camisas rosa nº 10 ficaram felizes mais uma vez, muito longe de como era a vida dos torcedores do Inter Miami antes do início da era Messi.

Antes de Messi: o Inter Miami venceu cinco de suas 22 partidas na MLS nesta temporada.

Com Messi: o Inter Miami venceu todas as cinco partidas da Copa da Liga e agora está a apenas duas vitórias de um troféu.

A primeira boa chance de Messi surgiu aos 30 minutos de jogo, quando alguns passes curtos do lado esquerdo da área o levaram a ter uma oportunidade a cerca de 6 metros de distância. Seu chute foi desviado pelo goleiro do Charlotte Christian Kahlinapreservando o que era então uma vantagem de 1-0.

Mal sabia alguém que o Inter Miami já tinha todo o ataque de que precisava.

Outra grande oportunidade surgiu aos 69 minutos, quando Messi mandou um passe para Taylor, recuperou e abriu o gol – apenas para ter seu remate de cerca de 12 metros no meio da área desviado.

Tudo o que Messi pôde fazer foi olhar para o céu, dando um sorrisinho.

Robert Taylor marca o segundo gol do Inter Miami contra o Charlotte FCMLS / Copa das Ligas

Martinez abriu o placar para o Inter Miami em cobrança de pênalti aos 12 minutos, que veio após Dixon Arroyo foi retirado dentro da caixa. Essa falta aconteceu logo após o Inter Miami argumentar, sem sucesso, que Charlotte havia cometido um handebol, o que também teria levado à marcação de um pênalti.

O placar foi para 2 a 0 aos 32 minutos, quando Taylor recebeu um passe de DeAndre Yedlin perto do topo da área e mandou um one-timer da mão de uma Kahlina esparramada. Yedlin cobrou um passe na lateral direita, esperou por Taylor – que apontou para onde queria a bola – e mandou para aquele ponto preciso para armar o segundo da noite.

O autogolo fez o 3-0 e, em seguida, Messi fechou a vitória.