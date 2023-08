Copa das Ligas 2023: Messi não para: no sábado pode ser o jogador com mais títulos da história

Lionel Messi mais uma vez gravou seu nome na história na noite passada, ao levar o Inter Miami à sua primeira final na jovem história de um time fundado em 2018.

O próximo confronto contra Nashville SCestá marcada para sábado.

Continuando sua sequência impressionante nos Estados Unidos, o gol de Messi contra a Filadélfia na vitória de seu time por 4 a 1 na terça-feira aumenta sua contagem de nove gols em seis jogos pelo Inter Miami, garantindo efetivamente a qualificação de seu time para a Copa dos Campeões da CONCACAF. Seguem-se triunfos sobre triunfos.

A caça ao maior número de troféus

No entanto, a busca de excelência de Messi não conhece limites, pois ele persiste em alcançar novos marcos. No próximo sábado, pode se tornar o jogador com mais títulos da história, empatado com Dani Alves.

Com um total de 43 troféus conquistados em clubes e seleções, o capitão da Argentina está a menos de um dos 44 títulos do brasileiro.

Inter Miami x Philadelphia Union 4-1 todos os golsMLS

O reconhecimento oficial de Daniel Alves‘ A vitória na Copa do Nordeste de 2002 é disputada por algumas fontes, título que é fundamental nessa comparação.

Embora este título seja considerado oficial pelo MARCA e esteja entre os principais torneios regionais do país, ele transformou seu papel de fornecer entrada em torneios internacionais para garantir acesso à Copa do Brasil.

No caso de um resultado malsucedido no sábado, outra oportunidade aguarda Messi em um futuro próximo.

O Inter Miami está programado para disputar a semifinal da US Open Cup no dia 24 de agosto, enfrentando o FC Cincinnati como time visitante.

Na outra semifinal, o Real Salt Lake enfrentará o Houston Dynamo em jogo único. Se o Inter Miami sair vitorioso, seguirá para a final fora de casa.