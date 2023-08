Copa das Ligas 2023: Messi realizou o sonho da filha de Victoria e David Beckham contra o Charlotte

EUna preparação para o Taça das Ligas partida das quartas de final contra o Charlotte, Lionel Messi realizou um sonho para a filha de Victoria e David Beckham.

Os torcedores presentes ficaram surpresos ao vê-lo entrar em campo de mãos dadas com Harper Sete Beckhama filha mais nova de Vitória e David Beckham.

12 anos, harpista vestiu uma camiseta preta adornada com o nome da competição e combinou com jeans azul ao pisar no gramado do DRV PNK Stadium. Seu sorriso radiante falava alto, transmitindo a pura emoção do momento.

A família Beckham é composta por quatro filhos: Brooklyn Joseph (24), Romeo James (20), que atualmente está seguindo uma carreira de futebol com Brentford na Inglaterra, Cruz (18), e o mencionado Harpista.

Esta última prosseguiu os seus estudos na Italia Conti Academy of Performing Arts, em Londres, instituição criada em 1911 pela actriz inglesa do mesmo nome.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

Os Beckhams expressaram gratidão

Victoria Beckham aproveitou a oportunidade para compartilhar a imagem de sua filha Harper compartilhando o campo com Messi em sua conta de mídia social no Instagram.

“Outra grande vitória na noite passada em Miami!!! Momento especial para Harper acordando com @leomessi beijos xxxx”, dizia a legenda.

Enquanto isso, Messi mais uma vez achou o fundo da rede novamente. Desta vez, o seu golo selou o triunfo por 4-0 sobre o Charlotte FC, garantindo a passagem às meias-finais da Taça das Ligas.

Messi continuou sua tendência de se inspirar nos personagens da Marvel para suas comemorações, tendo anteriormente emulado Thor e Pantera Negra.

Embora tenham surgido especulações sobre uma potencial colaboração comercial com a Marvel, a verdade é que essas comemorações são gestos sinceros dedicados a seus filhos.