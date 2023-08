Copa das Ligas 2023: Messi surpreende torcedores com nova celebração da Marvel

Lionel Messi não só cativou seus torcedores com suas proezas em campo e habilidades de gol desde que ingressou Entre Miaeu. Ele também conseguiu surpreender com suas comemorações recentes, canalizando os super-heróis do expansivo universo Marvel.

Após duas comemorações inspiradas nesses personagens, os fãs ficaram curiosos sobre como Messi poderia comemorar um gol contra Charlotte FC na Taça das Ligas quartas de final. Fiel às expectativas, ele imitou Homem Aranha.

Ao marcar o gol decisivo que garantiu Vitória do Inter Miami por 4 a 0 e os impulsionou para as semifinais, Messi assumiu a personalidade do super-herói icônico.

Ele se envolveu em uma celebração lúdica e inesperada, imitando o Homem-Aranha fingindo lançar teias imaginárias de suas mãos.

Depois de marcar, ele foi até onde seus filhos Tiago, Ciro e Mateo estavam situados e realizaram sua celebração única, reminiscente dos gestos característicos do Homem-Aranha.

Isso não é do Messi empreendimento inaugural em celebrações inspiradas em super-heróis. Durante uma partida contra o Atlanta United, a estrela de 36 anos estendeu a mão direita em um gesto que lembra Thor convocando seu martelo.

Contra o Orlando City, depois de marcar dois gols, Messi espelhou a icônica saudação do Pantera Negra cruzando os braços na altura do peito.

As origens de do Messi As celebrações com temas da Marvel remontam ao seu tempo com o Barcelona, ​​quando ele comemorou como Thanos.

Ao atingir seu 700º gol na carreira contra o Atlético de Madrid, Messi virou-se para as câmeras e executou o gesto icônico associado a Thanos, o antagonista da série de filmes dos Vingadores.

Por que Messi faz celebrações da Marvel?

A especulação é abundante sobre a lógica por trás do Messi celebrações de super-heróis. Embora uma explicação predominante se concentre nas dedicatórias a seus filhos e em sua afinidade com os filmes da Marvel, existem teorias adicionais que sugerem possíveis motivos financeiros e envolvimento promocional em uma campanha da Adidas.

Sobre do Messi chegada ao Inter Miami, a equipe confirmou uma colaboração entre a Marvel e a Adidas para criar uma camisa de edição especial.

Dadas as consistentes celebrações com tema de super-heróis em seus jogos recentes, parece que o lançamento desta camisa pode ser iminente. À medida que a expectativa aumenta, os fãs aguardam ansiosamente para testemunhar a próxima celebração emocionante deste ídolo global do futebol.