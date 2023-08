Copa das Ligas 2023: torcedores do Club América perguntam por que o pênalti de Layun contra o Nashville não foi repetido

Clube AméricaA eliminação de Nashville da Copa das Ligas gerou polêmica, já que Nashville passou para as quartas de final quando a vitória parecia certa para o time mexicano.

Depois Jack Maher viu seu chute ser defendido, demorou quase cinco minutos para o árbitro eu sobrevivi marrom pedir que o pênalti seja repetido porque Luis Angel Malagon foi considerado como tendo saído de sua linha mais cedo.

Quando o tiroteio de morte súbita recomeçou, o jogador de Nashville marcou para empatar em cinco.

De lá, Jonathan dos Santos errou o chute e Daniel Lovitz disparou no fundo da rede para ajudar o clube da MLS a avançar para as quartas de final.

Os fãs da América ficaram menos do que entusiasmados com a decisão. Sentiram-se enganados porque, apesar de Malagon ter cometido uma infração, questionaram o porquê da penalidade que Elliot Panicco salvo de Miguel Layun não foi retomado, pois segundo a torcida do guilas ele também se mexeu cedo.

Elliot Panicco saiu da linha logo no início do pênalti de Miguel Layun?

Miguel Layun foi o segundo cobrador de pênalti Américamas seu chute foi interrompido por Panicco, que mergulhou corretamente para a direita.

A torcida de Aguilas criticou o árbitro hondurenho por não ter marcado o pênalti novamente. Embora eles acreditem que ele deixou sua linhagem cedo, não foi o caso.

O momento em que Miguel Layun toca a bola, o goleiro americano está na linha do gol, o que significa que ele não violou as regras.

“O goleiro defensor deve permanecer na linha de gol, de frente para o chutador, entre as traves até que a bola seja chutada”, diz a Lei 14 sobre pênaltis.

“O guarda-redes não deve comportar-se de forma a distrair injustamente o executante, por exemplo, atrasar a execução do pontapé ou tocar nos postes, na trave ou na rede da baliza.”

Quando um pênalti deve ser repetido?

O IFAB determina que, no momento do chute, o goleiro deve ter pelo menos parte de um pé em contato direto com, sobre ou atrás da linha de gol, o que Elliot Panicco fez.

Além disso, “a bola estará em jogo no momento em que for golpeada e se mover claramente. O cobrador do pênalti não pode jogar a bola uma segunda vez até que ela tenha sido tocada por outro jogador.”