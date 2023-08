Copa do Mundo de 2022: Arábia Saudita está decidindo se pressiona pela Copa do Mundo de 2030 ou 2034

TA Saudi Pro League não é o único tema quente na Arábia Saudita. O ‘caso Luis Rubiales’ não passou despercebido no país e várias fontes consultadas pelo MARCA indicam que a Arábia Saudita está a reconsiderar a apresentação da sua candidatura para acolher o Copa do Mundo de 2030 para concorrer com as outras duas candidaturas, as de Espanha-Portugal-Marrocos e Argentina-Uruguai-Paraguai-Chile.

Em princípio, foi alcançado um pacto político através do qual a Arábia Saudita concentraria os seus esforços em 2034, embora, e é importante notar isto, nenhuma fonte oficial saudita tenha descartado uma candidatura para 2030.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, diz que o comportamento de Rubiales foi ‘inapropriado’

Mas, segundo o que o MARCA apurou, os sauditas estão a repensar a ideia de concorrer para 2030, pois consideram que Espanha perderá muito apoio internacional devido à o ‘caso Luís Rubiales’ e todo o impacto negativo que isso terá na federação espanhola.

Haverá novidades em breve, embora todos na Arábia Saudita sejam muito cuidadosos na divulgação de informações por se tratar de um assunto “muito delicado”.

O ‘caso Luís Rubiales’ foi inesperado e os sauditas estão repensando o assunto nos mais altos níveis do Ministério do Esporte e do próprio governo saudita.

De acordo com comunicado da FIFA divulgado nesta sexta-feira, 23 de junho, o processo de candidatura para a Copa do Mundo de 2030 começa no terceiro trimestre deste ano, que é julho, agosto e setembro.

Além disso, note-se que os regulamentos para a selecção dos anfitriões serão apresentados para aprovação em Setembro ou Outubro, numa reunião ‘ad hoc’ do Conselho da FIFA.

A eleição do vencedor foi adiada para o terceiro ou quarto trimestre de 2024. Ou seja, dentro de um ano.

Quem sediará a Copa do Mundo de 2030?

Espanha, com rubiais no comando, já começou a acionar a máquina de licitações, primeiro com Portugal e Ucrânia e depois com Portugal e Marrocos, numa tentativa de tentar atrair o voto dos países árabes.

Enquanto isso, os sauditas, que queriam realizar a primeira Copa do Mundo em três continentes, em parceria com a Grécia e o Egito, poderiam colocar em apuros o plano da Espanha.

A candidatura sul-americana tem muitos factores românticos a seu favor, mas poucos factores económicos e infra-estruturais.

Mesmo assim, o presidente da CONMEBOL Alejandro Domínguez está a puxar todos os cordelinhos políticos para obter apoio e ganhar a candidatura à Espanha ou, potencialmente, à Arábia Saudita.