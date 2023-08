Copa do Mundo de Basquete 2023: quando será, datas, horários e onde será realizada

TeleCopa do Mundo de Basquete de 2023 está chegando, com o objetivo de coroar os novos reis do esporte.

A Espanha é a atual campeã e a seleção que ocupa o trono desde 2019. Agora, coloca o título em risco para defendê-lo contra um número significativo de seleções que pretendem destroná-la.

Datas da Copa do Mundo de Basquete de 2023

O Copa do Mundo de Basquete de 2023 nas Filipinas, Japão e Indonésia acontecerá entre 25 de agosto e 10 de setembro.

O dia 25 de agosto marca a abertura da primeira fase, que vai até quarta-feira, 30 de agosto, encerrando a fase de grupos inicial.

Quando será a final da Copa do Mundo de Basquete de 2023?

Depois disso, o torneio passará para uma segunda fase, contando também com fases de grupos com equipes competindo nas mesmas instalações.

Esta segunda fase está marcada para 1 e 3 de setembro, levando à fase eliminatória. As quartas de final serão realizadas nos dias 5 e 6 de setembro, as duas semifinais acontecerão na sexta-feira, 8 de setembro, e a grande final será realizada no domingo, 10 de setembro.

Onde será realizada a Copa do Mundo de Basquete de 2023?

Pela primeira vez na história do Copas do Mundo de Basquetea organização envolve mais de um país especificamente, três neste caso.

Na verdade, durante a fase inicial, quatro grupos (A, B, C e D) jogarão em Manila (Filipinas), dois grupos (G e H) competirão em Jacarta (Indonésia) e mais dois grupos (E e F) será realizado em Okinawa (Japão).

Após a fase inicial, as equipes permanecerão em suas respectivas sedes para disputar a segunda fase nas mesmas arenas.

Horários dos jogos da Copa do Mundo de Basquete de 2023

Os horários variam um pouco dependendo do local de hospedagem, pelo menos na primeira fase. Os Grupos A e B em Manila terão partidas às 10h e 14h em cada um dos três dias. Os grupos C e D, também em Manila, têm os seguintes horários: 10h45 e 14h40.

O horário em Okinawa é diferente, variando das 09h30 às 14h10 dependendo do dia.

As seis partidas do Grupo G serão realizadas às 11h45 e 15h30. Os jogos do Grupo H acontecerão às 11h15 e 15h30. Todos os horários são CEST.