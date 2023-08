Copa do Mundo Feminina 2023: A RFEF responde a Jenni Hermoso e lembra às jogadoras sua obrigação de ir para a seleção nacional

TA Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) emitiu um longo comunicado em resposta ao emitido por Jennifer Linda e antes disso por um grupo de mais de 80 jogadores, incluindo os 23 jogadores da Copa do Mundo.

Eles atacaram em Lindogarantiu que serão tomadas medidas legais e referiu que respeitam a decisão dos jogadores de não jogarem pela selecção nacional enquanto os actuais dirigentes continuarem, mas lembra que em Espanha é obrigatório comparecer às convocatórias da selecção nacional.

O comunicado vem acompanhado de uma série de imagens que tentam defender a sequência de acontecimentos apresentada pelo presidente Luis Rubiales na Assembleia.

A declaração da RFEF é a seguinte:

“A Real Federação Espanhola de Futebol tomou conhecimento do comunicado tornado público pelo sindicato Futpro em relação à intervenção do Presidente da RFEF, Senhor. Luis Rubialespor ocasião da Assembleia Extraordinária da RFEF, que como de costume, e apesar de ser uma Assembleia de uma entidade privada e com o desejo de transparência absoluta que tem caracterizado o Sr. rubiais desde sua chegada, foi transmitido ao vivo via streaming e oferecido a todos os meios de comunicação que desejassem se conectar.

A nota do sindicato afirma falar em nome de Sra. Jennifer Hermoso e atributos às suas declarações feitas pelo jogador que estão entre aspas, o que implica que foram feitas por ela.

A RFEF deseja informar o público que os órgãos competentes da RFEF, que estão processando as reclamações apresentadas à Federação, tentaram entrar em contato com a Sra. Jennifer Lindamas sempre sem sucesso.

A RFEF anuncia a apresentação de todas as ações judiciais cabíveis em defesa da honra do Presidente da RFEF, que explicou de forma clara e simples como ocorreram os acontecimentos, que são causa de conflito e escárnio de amplos setores da sociedade contra o Presidente.

Num Estado regido pelo Estado de direito, como defendeu o presidente, as opiniões são contrariadas com factos e provas e as mentiras são refutadas em tribunal.

O presidente da RFEF quis tratar esta questão com o máximo respeito pelos jogadores e pelas instituições e só quando uma linha vermelha inaceitável foi ultrapassada é que ele veio a público dar a sua versão dos acontecimentos.

A versão dos fatos do Sr. Presidente é contrastada nos arquivos internos que foram abertos, sem a Sra. Jennifer Linda tendo respondido até o momento a qualquer um dos requisitos formulados.

E para provar que os factos expostos pelo Sr. Presidente são absolutamente verdadeiros e que não mente, vamos começar a fornecer-lhes nesta declaração as imagens que a acompanham.

Foto Um

EM. Jennifer Linda, com os braços, agarra o senhor presidente da RFEF por trás, enquanto o senhor presidente fica com os braços soltos na parte superior das costas do jogador. Portanto, nenhuma força poderia ser exercida.

Percebe-se como o Sr. Presidente está com os calcanhares levemente levantados.

Foto dois

EM. Jennifer Linda mantém os braços em volta das costas do Sr. Presidente. O Sr. Presidente mantém os braços na parte superior do corpo do jogador.

Percebe-se como o Sr. Presidente já está com os calcanhares bem mais altos.

Foto três

EM. Jennifer Linda continua mantendo os braços na mesma posição do corpo do presidente enquanto o presidente tem que aproximar os braços das costas do jogador por tê-lo levantado do chão e manter o equilíbrio.

É indiscutível que a Sra. Jennifer Lindaas costas estão inclinadas quando ela está realizando a ação.

Os pés do Sr. Presidente são clara e manifestamente levantados do chão como resultado da ação enérgica tomada pelo jogador.

Foto Quatro

EM. Jennifer Linda continua mantendo os braços na mesma posição do corpo do presidente enquanto o presidente deve continuar segurando o jogador para não cair e é evidente que o arqueamento do corpo do jogador corresponde à força de sustentação do presidente que ela está realizando.

Os pés do Sr. Presidente estão ostensivamente levantados do chão como resultado da ação do jogador.

A evidência é conclusiva. O presidente não mentiu.

A RFEF e o presidente provarão cada mentira espalhada por alguém em nome do jogador ou, se for o caso, pelo próprio jogador.

A RFEF e o presidente, dada a gravidade do conteúdo do comunicado do Sindicato Futpro, iniciarão as ações judiciais correspondentes.

A RFEF lamenta que depois de um sucesso desportivo tão extraordinário como o ocorrido no Campeonato Mundial de Futebol, não possa ser comemorado como a situação e o sucesso merecem por causas totalmente não desportivas.

Em qualquer caso, e como não poderia deixar de ser, a RFEF respeita, como sempre respeitou, as decisões dos jogadores que desejam participar ou não com a seleção espanhola em jogos internacionais, embora seja claro que a participação no nacional equipe é uma obrigação de todos os federados caso sejam chamados a fazê-lo”.