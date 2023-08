Copa do Mundo Feminina 2023: As ‘influenciadoras’ do futebol na Copa do Mundo Feminina 2023: Alisha Lehman, Alex Morgan, Alexia Putellas, Marta…

Co futebol de presságio está em alta e como já sabemos, todos os esportes têm seus concorrentes mais influentes.

Por ocasião do Copa do Mundo Feminina de 2023as jogadoras de futebol femininas mais populares e influentes em suas comunidades estão se destacando e sob os holofotes como alguém a ser admirado.

Graças à Copa do Mundo Feminina, podemos ver rostos conhecidos nas redes sociais, rostos muito populares no mundo deste esporte.

O jogador de futebol que é provavelmente o mais influente e conhecido é Alisha Lehmann da Suíça, que joga pelo Vila Aston.

Ela tem 14,4 milhões de seguidores no Instagram, 9,5 milhões de fãs no TikTok com 76,9 milhões de curtidas, 375.000 seguidores no Facebook e 179.000 seguidores no Twitter.

Segundo entrevista à Sky Sports, a atacante “nunca” sonhou que teria tantos seguidores e diz estar “orgulhosa de tê-los, mas isso não muda nada”. Ela não esquece de onde vem e esclarece: “Venho de uma família humilde e de um pequeno vilarejo na Suíça.

Alex Morgan

Outro jogador que tem sido uma inspiração para muitos é Alex Morgan. A americana de 34 anos é uma referência no futebol feminino.

Atualmente ela joga pelo Orgulho de Orlando na Flórida, conquistou duas Copas do Mundo com o USWNTé embaixadora oficial da Nike, tem 10,2 milhões de seguidores no Instagram, 3,4 milhões no Twitter e 465,6 mil no TikTok.

Alexia Putellas

A terceira jogadora mais influente no futebol feminino é duas vezes vencedora da Bola de Ouro e Feminino de Barcelona jogador, Alexia Putellas.

A espanhola é atualmente a jogadora mais influente do mundo do futebol e, após sua lesão no ligamento cruzado, fizeram um documentário exclusivo sobre ela e suas duas bolas de ouro consecutivas. Ela é embaixadora oficial da Nike e tem 2,9 milhões de seguidores no Instagram.

O Barcelona meia-atacante movimenta massas, sua foto mais curtida acumula 1,6 milhão e 16.400 comentários. No Twitter, ela tem 427.000 seguidores e no TikTok 659.000 fãs.

Marta Vieira da Silva

A estrela brasileira Marta é uma das jogadoras mais importantes da história do futebol feminino e é a artilheira da seleção brasileira.

Ela é a artilheira da história de todas as Copas do Mundo, tanto masculina quanto feminina, e segundo a revista Época, em 2009 foi considerada uma das 100 brasileiras mais influentes.

Ela tem 2,9 milhões de seguidores no Instagram e na última quinta-feira se despediu da Seleção Brasileira.