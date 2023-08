Copa do Mundo Feminina 2023: Austrália vence a França nos pênaltis e chega às semifinais da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez

Austrália afiado França nas cobranças de pênaltis no sábado para chegar ao Copa do Mundo Feminina semifinais pela primeira vez.

Cortnee Vine cobrou o 10º pênalti da Austrália de pênalti e converteu calmamente para dar aos Matildas uma vitória 7-6 vitória no tiroteio após a partida das quartas de final terminou 0-0 após o tempo regulamentar e extra.

os australianos perdeu duas chances anteriores para conquistar uma disputa dramática, mas no final isso não importava, pois eles encerraram uma longa maldição para os anfitriões do torneio. Os australianos tornaram-se a única equipe além dos Estados Unidos passar das quartas de final da Copa do Mundo Feminina como país-sede.

A Austrália jogará também Inglaterra ou Colômbia na próxima quarta-feira em Sydney por uma vaga na final.