Copa do Mundo Feminina 2023: Bench Alex Morgan? A lenda do futebol Carli Lloyd pede grandes mudanças antes do confronto dos EUA contra Portugal

Fex-capitão do USWNT Carli Lloyd não se conteve ao expressar suas opiniões sobre o estado atual das feiras dos EUA na Copa do Mundo Feminina. O bicampeão mundial, que desempenhou um papel impressionante 316 jogos ao longo de uma carreira internacional de dezesseis anos, implorou ao treinador Vlatko Andonovskipara fazer algumas grandes mudanças enquanto os Estados Unidos entram em seu confronto crucial contra Portugal no jogo final de Grupo E.

Tendo criticado Andonovski na semana passada para sua equipe ‘preocupante’ falta de saída de ataque e crueldade na frente do gol, a ex-sensação do futebol sugeriu que ele fizesse algumas grandes mudanças no ataque um dos quais envolve seu ex-companheiro de equipe e artilheiro desta lista, Alex Morgan.

“Para apimentar um pouco as coisas, para mudar, vou com a escalação que está atrás de mim. Vou levar Alex Morgan para sair. Ela se saiu bem, ocupou os zagueiros, arrastou e puxou jogadores e outros enfeites”, disse Lloyd ao vivo na Fox Sports.

“Mas eu sinto que os três primeiros foram muito estreitos, então precisamos criar alguma largura. Então, podemos colocar Sophia Smith no 9, à esquerda Trinity Rodman, à direita Lynn Williams.”

Os comentários de Lloyd’s vêm depois que perguntas foram levantadas sobre se uma frente três composta por Morgan, Rodman e Smith é a melhor opção da equipe. Apesar de individualmente serem excelentes jogadores, o trio não conseguiu mostrar sua qualidade como uma unidade.

Eles começaram os dois primeiros jogos juntos e, exceto na primeira partida em que Rodman saiu para Alyssa Thompsonos três não foram girados.

Existem muitas outras opções de ataque no banco. Lynn Williams, como Carli Lloyd sugeriu, é um excelente reserva e pode entrar no onze inicial contra Portugal. Alyssa Thompson também é uma opção, mas devido à sua experiência muito limitada neste nível, ela provavelmente será chamada para causar impacto no banco.