Copa do Mundo Feminina 2023: Especialistas apontam ‘comportamento tóxico’ no esporte: não pode ser normalizado

Tele episódio de Luis Rubiales na comemoração da Copa do Mundo Feminina foi, sem dúvida, a notícia da semana.

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) está no centro da tempestade por seu polêmico beijo em Jenni linda e os gestos obscenos que ele fez na cabine de imprensa. No entanto, até agora recusou-se a demitir-se devido ao seu comportamento, apesar das sugestões iniciais de que a conferência de imprensa de sexta-feira serviria exatamente para isso.

Toda essa polêmica gerou diversos debates. Uma delas tem sido sobre o sexismo que ainda existe no esporte. Vários especialistas, em declarações à Europa Press, falaram sobre o “comportamento tóxico” que existe no desporto.

Marta Eulalia Blancoespecialista em violência sexual no desporto, explicou que o contexto neste setor tem demasiada influência, pois pode justificar “certas abordagens e toques que não são normalizados da mesma forma noutras áreas”.

Blanco: Qualquer demissão é inútil se a violência sexual não for estudada e tornada pública

Diana Sanchespsicóloga da saúde, argumenta em defesa da Jenni linda.

“Houve uma invasão da privacidade e do espaço físico de Jenni Hermoso e, além disso, um abuso de poder por parte da hierarquia de Luis Rubiales”

Por isso, é importante, segundo o especialista, educar as novas gerações, uma questão que está a melhorar, mas ainda há “um longo caminho a percorrer”.

Miguel Lorentoex-delegado do Governo para a Violência de Género, fala de “conduta violenta dentro da violência sexual normalizada como expressão de alegria, satisfação ou o que quisermos” no domínio do desporto, circunstância que “não acontece da mesma forma no outros contextos”.

“Qualquer demissão ou instituição não será suficiente se não nos ajudar a compreender que a violência sexual no desporto deve ser estudada e visibilizada com a urgência que merece”, concluiu Marta Eulalia Blanco sobre a demissão de Luis Rubiales.