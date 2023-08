Copa do Mundo Feminina 2023: EUA nas oitavas de final pela pele dos dentes, após exibição desastrosa contra Portugal

Tele pressionava para o EUA na partida final do grupo E contra Portugal. O destino da equipe dependia do que acontecia naquela noite. Uma vitória os levaria às oitavas de final e, como o saldo de gols com os holandeses era favorável, o USWNT também lideraria o grupo.

Um empate provavelmente seria suficiente, mas o time não quis arriscar. Os jogadores e a equipe, sem dúvida, ficariam de olho no que estava acontecendo. Dunedin entre o Vietnã e a Holanda. Com as duas equipes empatadas em pontos para o jogo desta noite, o objetivo dos ‘laranjas’ era marcar o máximo de gols que pudessem para derrubar a vantagem do adversário.

Portugal, estreante na Copa do Mundo, sem derrotas

A nação ibérica certamente também não foi um adversário fácil. Muito sólidos defensivamente e perigosos no contra-ataque, eles estariam determinados a tornar a noite americana o mais difícil e desconfortável possível. Além do mais, depois de uma vitória por 2 a 0 sobre Vietnã e perdendo por pouco o empate contra a Holanda, os europeus estavam lutando por suas vidas. Fransico Neto’s equipe estaria determinada a causar uma reviravolta e nocautear a equipe número um do mundo.

os EUA vieram cobrando fora dos blocos nos primeiros cinco minutos. A notícia das críticas sobre suas duas primeiras apresentações deve ter sido filtrada para o camarim. Alex Morgan estava particularmente animada – a lenda do USWNT, Carli Lloyd, pode ter sido a responsável por isso depois de dizer que ela deveria ser dispensada antes do jogo – e chegou perto com um esforço decente seis minutos de jogo.

Ela parecia determinada a provar que seus céticos estavam errados. Lynn Williams, quem foi uma das duas mudanças Vlatko Andonovski aos onze iniciais (Rose Lavelle também foi incluída), quase retribuiu a confiança do treinador depois de o remate de cabeça ter sido defendido pela bem posicionada guarda-redes portuguesa Inês Pereira.

Um primeiro tempo nada assombroso em Auckland

A meia hora restante foi incrivelmente abaixo do esperado. Depois de uma abertura decente dez minutos, os EUA perderam completamente o ritmo. Foi como se alguém apertasse um botão e os jogadores simplesmente desligassem. Na verdade, foi uma história semelhante aos primeiros jogos… parecia haver uma completa falta de um plano de jogo e entendimento entre os jogadores. Eles lutaram para fazer mais do que alguns passes juntos. Às vezes era cauteloso e feio. A equipe parecia perdida. Portugal foi melhor e mais ameaçado sobretudo nas grandes áreas, com Jéssica Silva uma ameaça para os europeus no lado direito. Para o USWNTfoi uma de suas piores atuações no primeiro tempo dos últimos tempos.

Logo após o árbitro reiniciar o jogo para o segundo tempo, os alarmes do estádio começaram a soar … um reflexo infeliz, mas adequado, do perigo que os EUA corriam se não agissem juntos (acontece que foi um alarme falso, já que as pessoas foram instruídas a voltar para seus lugares) Morgan, assim como nos primeiros minutos do primeiro tempo, parecia afiado e teve o que foi a melhor chance do jogo até aquele ponto.

Depois de algum movimento inteligente do atacante, ela foi escolhida por um adorável Lindsey Horan passe na área e conseguiu contornar a investida do goleiro português Pereira e chutar com o pé direito mais fraco. Parecia escorrer em direção à boca do gol em câmera lenta antes de ser desviado da linha por Gomes, que chutou para escanteio. Rose Lavelle também foi positivo no início do segundo tempo, quebrando a linha com várias corridas de marca.

Os ‘laranjas’ garantiram facilmente a liderança do Grupo E

Com o Holanda vence por 6 a 0 faltando um quarto de hora para o fim, o primeiro lugar estava fora do alcance dos EUA. Um empate era tudo o que eles precisavam, e parecia que os jogadores estavam felizes em se contentar com o placar de 0-0. Megan Rapinoe chamada como Andonovski olhou para seu atacante veterano para mudar o jogo. Ela foi recebida em campo com um grande rugido. Isso realmente foi tudo o que os torcedores tiveram para comemorar durante a maior parte do segundo tempo.

O Estados Unidos inteiros prenderam a respiração nos acréscimos, quando a substituta portuguesa Ana Capeta foi jogada atrás da defesa americana. Com apenas o goleiro para bater, seu chute acertou a trave. Estava a poucos centímetros de uma vitória histórica. A tensão no estádio, composto principalmente por torcedores americanos, era palpável. No final, eles estavam implorando ao árbitro para apitar o apito final.

Apesar do empate selar o Após a qualificação do USWNT, o time foi extremamente ruim na noite. Eles careciam de substância e ideias e seus problemas na frente do gol continuaram. Os EUA devem encontrar uma maneira de melhorar… e rápido. As fases eliminatórias são completamente diferentes e as equipes mais fortes não serão tão gentis com elas.