Copa do Mundo Feminina 2023: Inglaterra vence a Colômbia e avança às semifinais da Copa do Mundo Feminina

Alexia Russo despedido Inglaterra nas semifinais do Copa do Mundo Feminina em um Vitória por 2 a 1 contra a Colômbia no sábado.

O gol do atacante do Arsenal no segundo tempo completou um vitória de virada para as leoas depois Leicy Santos deu aos colombianos uma vantagem no primeiro tempo.

Lauren Hemp empatou antes do intervalo e Russo marcou o gol da vitória aos 63 minutos, com a Inglaterra avançou para as semifinais pela terceira vez consecutiva. Ele enfrentará o co-apresentador Austrália na quarta-feira por uma vaga na final.

Sarina Wiegman também está um passo mais perto dela segunda final consecutiva da Copa do Mundo Feminina depois que sua seleção holandesa foi vice-campeã para os Estados Unidos em 2019.

Inglaterra perdeu nas semifinais em 2015 e 2019saindo para Japão e Estados Unidosrespectivamente.

Wiegman levou as Lionesses à vitória no Campeonato da Europa no ano passado, tendo vencido essa competição com a Holanda em 2017.

Com muitos dos favoritos, incluindo América, Alemanha, França e Japão, já eliminados, a Inglaterra será cada vez mais confiante de que pode vencer sua primeira Copa do Mundo Feminina.Mostrou caráter ao se recuperar do gol do Santos aos 44 no Estádio Austrália.

Hemp igualou o placar aos sete minutos dos acréscimos do primeiro tempo, quando aproveitou um erro da goleira colombiana Catalina Perez.