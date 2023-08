Copa do Mundo Feminina 2023: Jenni Hermoso nega que beijo de Rubiales tenha sido consensual: Não tolero que minha palavra seja questionada

Jenni linda emitiu um comunicado no qual nega que o beijo de Luis Rubiales na cerimônia de medalha da final da Copa do Mundo tenha sido consensual, depois que o presidente deu a entender isso em uma entrevista coletiva na sexta-feira.

Além disso, no mesmo comunicado, as futebolistas campeãs mundiais apelam a mudanças estruturais na federação.

“Quero deixar claro que em nenhum momento consenti com o beijo que ele me deu e de forma alguma procurei encorajar o presidente. Não tolero que minha palavra seja posta em dúvida e muito menos que inventem palavras que eu não disse”, Jenni linda declarado.

“Queremos terminar esta declaração apelando a mudanças reais, tanto desportivas como estruturais, que ajudem a selecção nacional sénior a continuar a crescer, para que possamos transmitir este grande sucesso às gerações futuras”, dizia um comunicado mais amplo do equipe.

Declaração completa dos jogadores da seleção nacional

Na sequência dos acontecimentos ocorridos esta manhã e da perplexidade do discurso do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Sr. Luis Manuel Rubiales Bjar, os jogadores da selecção nacional sénior, recentes campeões mundiais, em apoio ao Jennifer Hermoso, querem expressar a sua condenação firme e retumbante à conduta que violou a dignidade das mulheres”, dizia o comunicado.

Face às declarações do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Jennifer Hermoso deseja negar categoricamente que tenha consentido no beijo que lhe foi dado pelo Sr. Luis Manuel Rubiales Bjar na final do Campeonato do Mundo.

Do nosso sindicato queremos ressaltar que nenhuma mulher deveria ter que responder às imagens contundentes que todos viram e claro, não deveria se envolver em atitudes não consentidas.

Os jogadores da seleção espanhola de futebol, atuais campeões mundiais, esperam respostas fortes das autoridades públicas para que ações como as contidas neste comunicado não fiquem impunes.

Gostaríamos de terminar este comunicado pedindo verdadeiras mudanças estruturais que ajudem a Seleção Espanhola a continuar a crescer, para poder transmitir este grande sucesso às gerações futuras.

“Enche-nos de tristeza que um ato tão inaceitável consiga manchar o maior sucesso desportivo do futebol feminino espanhol.

Depois de tudo o que aconteceu durante a cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo Feminina, gostaríamos de informar que todas as jogadoras que assinaram esta carta não retornarão à convocação para a seleção nacional caso a atual gestão continue.

Jennifer Linda; Alexia Putellas; Misa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abeleira; Maria Prez; Degustação Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Cláudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocio Gálvez; Irene Guerrero; Alba redonda; Atena del Castillo; Eva Navarro; Salão Enith; Ivana Andrés; Salma Paralluelo, Esther González, Olga Carmona, Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa ​​​​Moraza; Maria Leão “Mapi”; Sandra Paós; Cláudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Alexandri; Lúcia Garcia; Andréa Pereira; Vero Boquete; Ainhoa ​​​​Tirapu; Sandra Villanova; Ana Romero “Willy”; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Carmen Arce “Kubalita”; Priscila Bórgia; Natália Pablos; Susan Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benedita; Amanda Sampedro; Isabel Fontes; Elizabeth Sanches; Mari Paz Azagra; Vanessa Gimbert; Virgínia Torrecilla; Leire Landa; Elizabeth Ibarra; e Marta Torrejón.

A declaração está aberta a quaisquer outros jogadores que desejem aderir.