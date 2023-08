Copa do Mundo Feminina 2023: Megan Rapinoe explica reação polêmica ao perder pênalti: ‘Foi uma piada de mau gosto’

Ma maioria dos fãs de futebol teria apostado sua casa em Megan Rapinoe marcando seu pênalti contra Suécia. O ícone do USWNT, que marcou um pênalti na final da Copa do Mundo de 2019, chocou o mundo após perdendo a sétima cobrança de pênalti do time na disputa de pênaltis contra a Suécia.

Depois que a bola passou por cima do travessão, o bicampeão mundial se virou e, para surpresa de muitos, começou a rir.

Desde então, ela foi criticada por sua reação com muitos fãs questionando sua atitude, rotulando-a como completamente inapropriada.

Rapinoe foi questionado após o confronto com a Suécia por que ela estava sorrindo depois de potencialmente perder um pênalti que poderia – e eventualmente fez – ver os EUA serem eliminados da Copa do Mundo.

“É uma piada de mau gosto. É por isso que eu estava com aquele sorriso no rosto”, explicou ela na zona mista. “Tipo, ‘Você só pode estar brincando comigo. Vou perder o pênalti?’ Sinceramente, não me lembro da última vez que perdi um pênalti. Não estou em um jogo há muito tempo.”

Ela explicou ela tinha toda a confiança em si mesma para se converter do local. “Mas é assim que funciona. Eu definitivamente pensei sobre isso antes – é sempre uma possibilidade quando você sobe lá. Mas eu pensei que iria conseguir. Achei que todos iriam conseguir.”

Para ‘Pinoe’, foi cruel dizer adeus à Seleção Feminina dos Estados Unidos. Apesar de ser uma maneira amargamente decepcionante de encerrar uma excelente carreira para o Stars and Stripes, a jogadora revelou que se sentia pronta para ir.

“Sinto-me tão sortuda e grata por jogar tanto tempo e estar em tantos times de sucesso quanto eu, e fazer parte de uma geração muito especial que fez tanto dentro e fora do campo”, disse ela.

“Obviamente, há uma decepção imediata por estar fora do torneio, mas estou bem. Estou pronto de várias maneiras para ser feito e me sinto em paz com isso”, concluiu Rapinoe.