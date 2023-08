Copa do Mundo Feminina 2023: Megan Rapinoe se despede da seleção dos EUA com seu final mais triste

Megan Rapinoe intensificou para levar o sétimo pênalti daquela que foi uma disputa de pênaltis extraordinária. Ela respirou fundo, deu mais uma olhada no gol e acertou a bola com força e alto… muito alto. Seu esforço voou por cima do travessão. Ela se virou e sorriu. Ela não podia acreditar no que acabara de acontecer.

“É uma piada de mau gosto” – Rapinoe sobre a falta de pênalti crucial enquanto os EUA estão foraLAPRESSE

O último toque de bola de Megan Rapinoe vestindo a camisa dos Estados Unidos foi seu pênalti perdido contra a Suécia.

A atacante não conteve a emoção após o jogo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela sorriu novamente – era um sorriso irônico, que emanava total descrença. Ela estava cercada por seus companheiros de equipe, muitos dos quais a consolaram.

Tendo anunciado sua aposentadoria antes da Copa do Mundo, esta foi uma maneira incrivelmente decepcionante de dizer adeus à Seleção Feminina dos EUA e ao esporte como um todo. Certamente não é como Rapinoe imaginaria que isso acontecesse.

“Para mim, saio do jogo tendo aproveitado tudo o que pude. Aproveitei cada momento, celebrei, lutei e expus tudo”, disse Rapinoe após o jogo. “Mas, ao mesmo tempo, por mais difícil que seja, sinto que estou pronto para ir.”

“Sempre tentei usar qualquer plataforma que tivéssemos – e esta plataforma foi construída muito antes de eu chegar aqui e continuamos a adicioná-la – para crescer o jogo, para tornar o mundo um lugar melhor, para usar nossas vozes para defender mais”, ela explicou, quando questionada sobre seu legado.

E ninguém pode contestar isso.

Seja em campo ou fora dele, Rapinoe se tornou indiscutivelmente o rosto mais conhecido e icônico do futebol feminino. Ao longo de sua ilustre carreira de quase 20 anos, a jogadora usou sua plataforma para simultaneamente fazer crescer o futebol feminino e lutar pelas causas que lhe são tão importantes.

E tem sido um passeio emocional– uma montanha-russa que a viu ser uma heroína e uma vilã. Ela foi idolatrada e vilipendiada. Ela foi questionada por alguns e apoiada por outros. Quaisquer que sejam seus pensamentos sobre Megan Rapinoe, o que não pode ser negado é a influência imensurável que ela teve nos componentes sociais, políticos, econômicos e em campo que compõem o futebol.

O GOAT do futebol feminino?

Os maiores sucessos do USWNT em campo fizeram com que ele se tornasse uma marca global. Seus sucessos recentes de maior destaque – particularmente nas Copas do Mundo de 2015 e 2019 – não teria sido possível sem Megan Rapinoe.

Mas foi em 2011 que ela realmente se anunciou no cenário mundial. Nas quartas de final daquela edição, o time esteve a ponto de ser eliminado pelo Brasil. Eles estavam perdendo por um a zero aos 122 minutos – a apenas alguns segundos de perder – quando Rapinoe acertou um dos cruzamentos do torneio para criar um Abby Wambach no segundo poste para nivelar o jogo. Tornou-se um dos momentos mais icônicos da Copa do Mundo Feminina.

Aquele momento foi uma indicação inicial do impacto que Rapinoe teria em campo nos grandes torneios nos próximos anos e depois de ajudar a equipe a erguer o troféu em 2015, seu estrelato foi elevado a um nível totalmente novo em 2019.

Ela era fundamental para a segunda vitória consecutiva da seleção em uma Copa do Mundo na França. ela ganhou o Bota dourada depois de somar seis gols na competição e também foi premiado com a Bola de Ouro. Logo após o torneio, ela conquistou o maior prêmio individual de todos: a Bola de Ouro Fminin. Ela também foi eleita ‘A Melhor Jogadora Feminina da FIFA’.

“Seus sucessos ajudaram a crescer o jogo no cenário global e desde então trilharam o caminho para que outros tenham sucesso. Ela é uma jogadora que realmente mudou o jogo, não apenas nos Estados Unidos, mas globalmente”, disse o companheiro de equipe de longa data Alex Morgan antes da derrota para a Suécia. Ela tem sido uma líder por tanto tempo no palco mais alto. Ela teve um jogador de grande impacto e, portanto, o jogo certamente sentirá sua falta. Ela ajudou a pavimentar o caminho para uma nova geração surgir e poder entrar neste jogo em um lugar melhor por causa dela”.

Ativismo e divisão de opinião

Rapinoe foi firme em sua longa luta pela igualdade e inclusão de gênero, algo que ela mesma reconheceu neste torneio. “Acho que sendo uma atleta profissional feminina sabemos quais são as injustiças, pelo menos as que já sentimos e então, acho que facilita sermos aliadas de outras formas. Esse é o verdadeiro legado que eu acho, o mais legado importante desta equipe. E então, é claro, fomos capazes de fazer algo realmente especial que está associado a um sucesso incrível por um longo período de tempo.”

Seu primeiro protesto de destaque ocorreu em 2016 quando ela se ajoelhou durante a execução do hino nacional estava sendo jogado pouco antes de um amistoso contra a Holanda. O gesto foi uma tentativa de chamar mais atenção para as questões da injustiça racial nos Estados Unidos e foi realizado em solidariedade ao jogador negro da NFL Colin Kaepernick.

Alguns anos depois, o USWNT – liderado por ‘Pinoe’ – estava envolvido em uma guerra com sua própria federação. Em 2019, poucos meses antes do início da Copa do Mundo na França, eles processou a US Soccer por ‘discriminação de gênero’.

“As jogadoras sempre receberam menos dinheiro do que seus colegas do sexo masculino. Isso é verdade, embora seu desempenho tenha sido superior ao dos jogadores do sexo masculino – com as jogadoras, em contraste com os jogadores do sexo masculino, tornando-se campeãs do mundo”, começou o oficial documentado submetido ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos da Califórnia por jogadores como Megan Rapinoe, Alex Morgan e Becky Sauerbrunn.

Assim que a Copa do Mundo começou no Canadá, foi revelado que Rapinoe disse que “não iria para a porra da Casa Branca” se a equipa conseguisse levantar troféu, ao qual o então presidente Donald Trump respondeu: “Megan deveria VENCER primeiro antes de FALAR! Termine o trabalho!”. O comentário de Trump voltou a mordê-lo depois que o ala marcou um dos dois gols na final. Foi um momento tenso para a seleção nacional – os valores de Rapinoe pareciam estar em desacordo com os do presidente.

Megan Rapinoe reflete sobre seu legado: “Tentei fazer do mundo um lugar melhor”

Em maio de 2022, Rapinoe e seus companheiros de equipe finalmente tiveram um avanço quando um foi alcançado um acordo trabalhista que estabelecia que as equipes internacionais masculina e feminina dos Estados Unidos receberiam o mesmo prêmio em dinheiro da Copa do Mundo. O momento, que desde então chamou enorme atenção para a disparidade econômica entre homens e mulheres no futebol, consolidou sua imagem como um ícone na esfera do ativismo.

direitos trans



Suas opiniões sobre inclusão transgênero tem sido sem dúvida o mais divisivo. Isso não é surpresa – não é realmente um tópico sobre o qual as pessoas tendem a ficar em cima do muro. ela tem sido uma firme defensora dos direitos trans e da participação de atletas transgêneros no esporte, até dizendo que daria as boas-vindas a uma estrela do futebol transgênero no USWNT. “’Você está tomando o lugar de uma mulher ‘real’, essa é a parte do argumento que ainda é extremamente transfóbica. Eu vejo mulheres trans como mulheres reais. você já não acredita que essas pessoas são mulheres. Portanto, elas estão ocupando o outro lugar. Não me sinto assim “, explicou ela à revista TIME.

“Mostre-me a prova de que as mulheres trans estão roubando as bolsas de estudos de todos, dominando todos os esportes e ganhando todos os títulos”, disse ela à revista Time em 2020. “Sinto muito, mas isso não vai acontecer. Estou 100 por cento apoiam a inclusão trans. As pessoas não sabem muito sobre isso. Estamos perdendo quase tudo”. Suas opiniões provocaram um grande debate em todo o mundo esportivo e, de maneira mais geral, na sociedade também.

Apesar de Rapinoe estar se despedindo do USWNT e do futebol, seu enorme impacto fará com que seu legado viva para sempre. Embora seja um triste caminho a percorrer, ela parte como uma das maiores de todos os tempos do jogo.