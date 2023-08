Copa do Mundo Feminina 2023: Por dentro do tórrido torneio dos EUA: por que a Copa do Mundo está indo tão mal?

A Seleção Feminina dos Estados Unidos perdeu para Portugal na última partida do grupo G. Na verdade, eles tiveram uma sorte incrível de se classificar para a próxima fase da competição após um desempenho absolutamente péssimo. Portugal merecia muito mais nesta noite, tendo sido muito superior em todas as áreas do campo ao longo do jogo. Seu desempenho inspirado quase foi superado por um gol nos minutos finais do jogo. A substituta portuguesa Ana Capeta invadiu a defesa dos Estados Unidos e com apenas o goleiro para vencer, seu remate estrondoso acertou a trave. Não há dúvida de que em outro dia teria sido diferente.

“Merecemos vencer, sentimos que essa chance foi nosso momento de eliminar o time número um do mundo do torneio” disse Portugal boss Fransico Neto depois do jogo. Ele estava certo. Se a bola estivesse apenas alguns centímetros a mais à esquerda, os EUA estariam no avião para casa. E para ser honesto, eles realmente deveriam ser.

Quanto ao EUA, o time estava desarticulado, sem plano de jogo, sem identidade, parecia fora de ritmo e, o mais preocupante, parecia que não queria muito vencer. Os jogadores estavam letárgicos, atrasados ​​para a segunda bola, passes constantemente errados e sua linguagem corporal era totalmente lânguida.

Treinador principal Vlatko Andonovski reconheceu sua equipe estava muito fora do padrão esperado, mas ainda não conseguiu encontrar soluções. “Começando pela defesa, meio-campo, atacantes, acho que não conseguimos resolver os problemas que o adversário estava apresentando. Houve momentos em que conseguimos e parecia bom, mas esses momentos foram muito poucos e não o suficiente para ser capaz de sair daqui com vários gols. Então espero que possamos sincronizar e colocar as linhas em sincronia para o próximo adversário”, disse ele após o empate contra Portugal.

Os problemas são múltiplos e evidentes, e parece que todos eles estão vindo à tona na hora errada.

Falta poder de fogo na frente



Apesar do trio de ataque dos EUA ser no papel um dos ataques mais emocionantes do torneio, Trinity Rodman, Alex Morgan e Sophia Smith realmente lutaram para encontrar a rede. Contra Portugal, a seleção marcou apenas quatro dos 13 chutes a gol. Foi uma história semelhante contra a Holanda e o Vietnã. Em seu jogo de abertura contra o lado do sudeste asiático, eles tiveram 28 finalizações, sete das quais acertaram o alvo. O trio não deu muito certo, e até o lendário atacante Alex Morgan não conseguiu abrir sua conta no torneio. Eles conseguiram apenas dois gols entre eles, ambos vindos de Sofia Smith.

Muito pouco tempo de jogo juntos

Quando Vlatko Andonovksi assumiu em 2019 após o último triunfo do USWNT na Copa do Mundo, esperava-se que ele supervisionasse um período de transição. O time precisava de uma pintura com muitos dos jogadores daquele elenco chegando ao fim de suas carreiras. A equipa precisava de novas caras e esperava-se que o treinador norte-americano da Macedónia fizesse uma grande reformulação do plantel. Mas a transição nunca realmente aconteceu. Quatro anos depois de assumir o cargo, a transição parece estar acontecendo no pior momento possível… agora, na Copa do Mundo. A pergunta é: por que isso acontece? Andonovski teve muito tempo para preparar este time, mas com base nas evidências dos três primeiros jogos, parece que ele não conseguiu. Eles ainda não clicaram e parecem estranhos em campo.

Lesões

A preparação do USWNT para a Copa do Mundo foi prejudicada por lesões, não há dúvidas. Lesões no ala Mallory Swanson, a maestrina do meio-campo Catarina Macario e a capitã Becky Sauerbrunn jogou uma chave inglesa nas obras. Eles eram três jogadores que quase certamente teriam feito o XI titular se estivessem em forma.

Quando foi anunciado que Sauerbrunn não estaria disponível para seleção, praticamente todos os seus colegas de equipe expressaram como estavam desapontados e o quanto ela sentiria falta. Sua liderança é inestimável para esta equipe e agora eles estão clamando por alguém para colocá-los em forma. Além disso, as lutas iniciais da equipe teriam sido significativamente aliviadas com alguém como Mallory Swanson no elenco. As lesões certamente contribuíram para a espiral descendente do USWNT.

Não há ‘know-how’ suficiente

Há muitos jogadores jogando sua primeira Copa do Mundo neste torneio e há uma mistura interessante de jovens e veteranos. Oito jogadores (Girma, Emily Fox, Andi Sullivan, Smith, Rodman, Alyssa Thompson, de 18 anos, e Sofia Huerta) fizeram sua estreia na Copa do Mundo, uma das quais (Savannah DeMelo) se tornou a primeira jogadora de futebol a jogar sua primeira partida em uma Copa do Mundo em uma de suas duas primeiras partidas. Começa a mostrar a falta de experiência a este nível, superior no que diz respeito à mentalidade e capacidade de ultrapassar a linha em momentos difíceis. As más atuações podem ser consequência da luta para lidar com as altas expectativas e jogar no mais alto nível.

Aceitando a filosofia do treinador



Vlatko Andonovski às vezes foi criticado por pensar demais no lado tático das coisas e se concentrar demais nos pequenos detalhes.. Ironicamente, esta equipe parece estar faltando mais é uma identidade tática. Se for esse o caso, certamente é uma estratégia arriscada, visto que no nível pessoal ele é mais um gerente distante. Para um treinador ter sucesso, é essencial que todos os jogadores comprem a sua filosofia e isso pode não ser o caso desta equipa. As conquistas nada assombrosas de Andonovski enquanto estava no comando – os EUA foram derrotados pelo Canadá nas quartas de final das Olimpíadas, um resultado inesperado e extremamente decepcionante – provavelmente abalaram a confiança que os jogadores depositavam nele.

Andonovski continua falando sobre a necessidade de melhorar, mas é impossível corrigir todos os problemas que esta equipe tem em tão pouco tempo. Às vezes, ele parece um cervo nos faróis – sem saber o que fazer e como realmente resolver as deficiências da equipe. A Suécia – provavelmente o próximo adversário dos EUA – não terá problemas contra os EUA se continuar jogando assim.