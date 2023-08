Copa do Mundo Feminina 2023: Suécia favorita para a Copa do Mundo Feminina antes de enfrentar a Espanha

Suécia primeiro derrubou o Estados Unidos e então saltou Japão garantir uma vaga nas semifinais do Copa do Mundo Feminina.

Os suecos, vice-campeões da Copa do Mundo em 2003 e três vezes terceiros colocados, eliminaram o invicto Japão por 2 x 1 nas quartas de final de sexta-feira. Com o Japão fora da escalação, a Copa do Mundo deste ano coroará um vencedor pela primeira vez.

A multidão lotada no Eden Park, onde Suécia jogará as semifinais na terça-feira contra A Espanha dançou ao som de canções da banda de rock sueca Abba, tocada em todo o estádio após a vitória.

Amanda Ilestedt marcou um gol no primeiro tempo e Filippa Angeldal converteu um pênalti no segundo tempo para dar uma leve surpresa à Suécia e enviar os suecos às semifinais pela quinta vez.

O Japão foi tão prolífico, com 14 gols, chegando a um 4-0 recorde do torneio, mas o Japão lutou durante a maior parte do jogo para acompanhar o time sueco mais alto. Quando a Suécia venceu por 2 a 0 no final do segundo tempo, o Japão parecia fora do torneio.

Mas os japoneses finalmente se recuperaram tarde e pressionaram seriamente o goleiro sueco Zecira Musovic, que acaba de fazer 11 defesas na vitória sobre os Estados Unidos, recorde da Copa do Mundo.

A tentativa de pênalti de Riko Ueki para o Japão aos 76 minutos acertou a trave e passou longe do gol, mas Musovic foi finalmente derrotado aos 86 minutos, quando o substituto Honoka Hayashi reduziu a vantagem da Suécia para 2–1.

Isso foi tudo o que os japoneses conseguiram quando a Suécia avançou para enfrentar a Espanha, que derrotou a Holanda por 2 a 1 na prorrogação na sexta-feira. O Japão venceu a Espanha por 4 a 0 na fase de grupos.

A eliminação do Japão significa que haverá um vencedor pela primeira vez nesta Copa do Mundo. O Japão venceu em 2011, e os vencedores anteriores Alemanha, Noruega e Estados Unidos foram eliminados no início do torneio.

Ilestedt abriu para a Suécia aos 32 minutos em uma cobrança de falta que ricocheteou entre os jogadores na frente do gol antes de cair a seus pés para o gol. Foi o quarto do zagueiro na Copa do Mundo.

Angeldal marcou o pênalti aos 51 minutos, depois que o handebol de Fuka Nagano na área foi confirmado por análise de vídeo.

corrida do Japão no Copa do Mundo terminou com 14 gols, mais do que qualquer time restante no torneio. Hinata Miyazawa terminou com cinco desses gols para liderar a corrida Chuteira de Ouro, igualando o recorde da equipe estabelecido por Homare Sawa na disputa pelo título de 2011 no Japão.

A Suécia estava em alta depois de eliminar os americanos, bicampeões, nos pênaltis, após um empate sem gols no domingo. A vitória veio por apenas alguns milímetros, quando a tecnologia da linha do gol mostrou que o chute de Lina Hurtig cruzou a linha antes que pudesse ser defendido pela goleira americana Alyssa Naeher.

O Japão, número 11 no ranking da FIFA, garantiu uma vaga nas quartas de final com uma Vitória por 3 a 1 sobre a Noruega.

O jogo foi um choque de estilos desde o início: a Suécia, terceira colocada, foi mais física, enquanto o Japão foi mais técnico. A Suécia dominou a posse de bola durante grande parte da partida e teve as melhores chances.

Stina Blackstenius venceu um zagueiro Saki Kumagai e enfrentou a goleira do Japão Ayaka Yamashita no um a um aos 25 minutos, mas seu chute saiu ao lado.

Após o gol de Ilestedt, Kosovar Asllani quase dobrou a vantagem aos 42 minutos, mas seu chute de cima da área foi desviado por um mergulho Yamashita.

O pênalti de Angeldal pareceu abalar os japoneses, que lutaram contra os suecos mais altos e atléticos. O Japão não disparou até o minuto 63. Japão havia marcado pelo menos duas vezes em cada uma das partidas anteriores, mas nunca havia recuperado de uma derrota por dois gols em uma Copa do Mundo.

No Jogos Olímpicos de Tóquio, A Suécia eliminou o Japão em casa nas quartas de final. A Suécia avançou para o jogo da medalha de ouro, mas perdeu para o Canadá.

Os suecos nunca conquistaram um título em nenhuma das Copa do Mundo ou Olimpíadas.