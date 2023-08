Copa do Mundo Feminina 2023: Suécia vence a Austrália por 2 a 0 e conquista mais uma medalha de bronze na Copa do Mundo Feminina

Sweden conquistou mais uma medalha de bronze no Mundial Feminino, com Fridolina Rolfe e Kosovar Asllani marcando no sábado em uma vitória clínica de 2 a 0 sobre a co-anfitriã do torneio, a Austrália.

As suecas provaram mais uma vez que são difíceis de derrotar após uma derrota na semifinal, estendendo seu recorde perfeito em disputas de terceiro lugar na Copa do Mundo para quatro com a vitória em Brisbane.

Foi um final decepcionante para os Matildas, que cativaram a nação anfitriã durante uma corrida para as semifinais pela primeira vez.

O torneio co-organizado pela Austrália e Nova Zelândia estabeleceu recordes de público, lotou fan zones e duas das partidas da Austrália se tornaram os programas mais assistidos na TV comercial doméstica em 20 anos.

No final das contas, terminou com derrotas consecutivas para os times classificados em 3º e 4º lugar no mundo, mesmo com o atacante Sam Kerr de volta ao time titular.

Rolfo converteu de pênalti com um chute rasteiro de pé esquerdo aos 30 minutos após o zagueiro australiano Clare Hunt foi penalizado após revisão do VAR após tropeçar em Stina Blackstenius.

O chute oportuno de Asllani para finalizar um contra-ataque sueco de longo alcance no 62º selou a vitória.

A campeã europeia Inglaterra e a Espanha se enfrentam na final em Sydney no domingo.

A Suécia dominou a maior parte da partida, mantendo-se compacta e organizada.

Goleiro Zecira Musovic manteve outro placar limpo, bloqueando o chute de pé direito de Kerr nos acréscimos do primeiro tempo e novamente parando o chute de Clare Polkinghorne de frente aos 70.

Kerr perdeu toda a fase de grupos depois de machucar o músculo da panturrilha esquerda na véspera do torneio. Ela começou no sábado em uma escalação australiana inalterada após a derrota de quarta-feira por 3-1 na semifinal para a Inglaterra.

Kerr machucou a perna direita em um tackle aos 75 minutos e saiu mancando do campo para um tratamento rápido, mas voltou para continuar jogando.

Uma derrota por 2 a 1 para a Espanha em Auckland colocou a Suécia em território familiar. Os suecos, vice-campeões em 2003, venceram a Alemanha em 1991, a França em 2011 e a Inglaterra há quatro anos em suas partidas anteriores pela medalha de bronze.