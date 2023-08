Copa do Mundo Feminina de 2023: A atacante da Holanda, Beerensteyn, chama a arrogância do USWNT após a eliminação precoce da Copa do Mundo

Lynette Beerenstein, o avançado para o Holandanão mascarou seus sentimentos em relação ao Seleção Feminina dos Estados Unidos surpreendente saída do Copa do Mundo.

O USWNT’s partida antecipada, postar sua perda para Suéciadeixou Beerensteyn e os holandeses bastante satisfeitos, aproveitando para criticar a atitude da seleção norte-americana durante o torneio realizado na Austrália e Nova Zelândia.

O atacante holandês enfrenta a Espanha nas quartas de final nesta quinta-feira

Beerensteyn não mediu palavras ao discutir a atitude do USWNT. Ela revelou: “Desde o primeiro momento em que soube que eles estavam fora, eu pensei, ‘Sim! Tchau!'”, conforme relatado pela ESPN.

Desde o início do torneio, eles falaram muito e já falavam sobre a final. Eu estava pensando que você primeiro tem que mostrar isso em campo antes de falar. Beerensteyn

O desempenho deles foi, sem dúvida, uma decepção completa e absoluta. Após um desempenho abaixo da média na fase de grupos, o USWNT’s jornada foi encerrada por Suécia durante uma emocionante disputa de pênaltis em Melbournedas oitavas de final. De forma alarmante, a falta de gols do USWNT estendeu-se para 238 minutos, estabelecendo um recorde baixo em sua história. As críticas que o USWNT vem recebendo desde então têm sido no mínimo avassaladoras, embora merecidas.

A Suécia chocou o mundo ao eliminar os EUA

As consequências desse revés farão com que a equipe vire uma nova página sem vários nomes icônicos. jogadores-chave como Megan Rapinoe e Julie Ertz decidiram pendurar as chuteiras, sinalizando a troca da guarda. A nova era oferece talentos promissores como Sophia SmithTrinity Rodmane Alissa Thompson.

Muitos podem argumentar que o USWNTO sucesso anterior, marcado por títulos consecutivos, pode ter levado ao excesso de confiança na entrada nesta Copa do Mundo. Mas com o desenrolar dos eventos, essa certeza não se traduziu em resultados. Mostrando o crescimento do futebol feminino em nível global.

Apesar de suas opiniões sinceras, Beerensteyn esclareceu sua posição, enfatizando o respeito pelo USWNT. Ela afirmou: “Não estou sendo rude dessa forma, ainda tenho muito respeito por eles, mas agora eles estão fora do torneio e, para mim, é um alívio e, para eles, é algo que eles vão tem que levar com eles no futuro… Não comece a falar sobre algo que está longe. Espero que eles aprendam com isso.”

E assim o USWNT leva essa mensagem com eles ao iniciar um novo ciclo da Copa do Mundo e iniciar os preparativos para 2027.