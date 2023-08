Copa do Mundo Feminina de 2023: Alexi Lalas: A política tornou o USWNT desagradável para muitos americanos

ALexi Lalas, figura de destaque no cenário futebolístico dos Estados Unidos, expressou sua crença de que a seleção feminina teve uma percepção negativa devido a uma parcela de jogadoras que optou por não cantar o hino nacional durante o Copa do Mundo Feminina.

Lalas apontou que o envolvimento da equipe em questões políticas e a tomada de certas posições tiveram um impacto negativo em sua imagem pública.

ASSISTA: Megyn Kelly chama Megan Rapinoe por causa da controvérsia do Hino NacionalParker Johnson

Durante a recente partida da Copa do Mundo contra Suéciao USWNT foram eliminados na disputa de pênaltis, e notou-se que seis jogadores não participaram do canto do hino nacional antes do jogo.

Esse comportamento também foi observado em partidas anteriores da Copa do Mundo Feminina contra Vietnã, Holanda e Portugalonde a maioria da equipe não participou do canto do hino nacional.

Críticas ao USWNT

Esta situação gerou polêmica e levou vários indivíduos a criticar a equipe. Lalasque teve uma carreira de destaque como jogador na seleção masculina dos EUA de 1991 a 1998, agora entrou na discussão.

Ele vem sugerindo que o time agora é visto de forma desfavorável e corre o risco de perder relevância se continuar adotando posturas politicamente divisoras no futuro.

“Esse USWNT está polarizando”, escreveu ele no Twitter.

“Política, causas, posturas e comportamento tornaram esta equipe improvável para uma parte da América.

“Esta equipe construiu sua marca e derivou seu poder de ser o melhor/vencedor.

“Se isso acabar, eles correm o risco de se tornar irrelevantes.”