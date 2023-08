Copa do Mundo Feminina de 2023: Comitê Disciplinar da FIFA suspende provisoriamente Luis Rubiales

Tele presidente do Comitê Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palácio (Colômbia), no exercício dos poderes conferidos pelo artigo 51 do Código Disciplinar da FIFA (FDC), decidiu hoje suspender provisoriamente Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional.

Esta suspensão, com efeitos a partir de hoje, 26 de agosto, tem a duração inicial de 90 dias, enquanto se aguarda o processo disciplinar aberto por esta Comissão Disciplinar contra Senhor Rubiales na quinta-feira, 24 de agosto.

Além disso, o presidente do Comité Disciplinar da FIFA, no sentido de preservar, entre outros factores, os direitos fundamentais do jogador da selecção nacional de futebol Jennifer Linda e a boa ordem do processo disciplinar perante este órgão disciplinar, emitiu duas directivas adicionais (artigo 7º FDC) pelas quais ordena rubiais abster-se, através de si ou de terceiros, de contactar ou tentar contactar Lindo ou seus associados próximos. Ordena também à RFEF e aos seus dirigentes ou funcionários, diretamente ou através de terceiros, que se abstenham de contactar o jogador ou os seus associados próximos.

A decisão tomada pelo presidente do Comitê Disciplinar da FIFA foi comunicada a Luis Rubialesa RFEF e a UEFA para o devido cumprimento.

O Comitê Disciplinar da FIFA não fornecerá mais informações sobre este procedimento disciplinar até que uma decisão final seja tomada.

A FIFA reitera o seu compromisso absoluto de respeitar a integridade de todas as pessoas e, portanto, condena nos termos mais veementes qualquer comportamento em contrário.