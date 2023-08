Copa do Mundo Feminina de 2023: ‘Foram-se os dias de previsibilidade’: ex-técnica do USWNT Jill Ellis sobre Copa do Mundo ‘inspiradora’

So longe, o A Copa do Mundo Feminina de 2023 foi marcada por grandes reviravoltas e surpresas.

Lado classificado como número dois do mundo Alemanha foram eliminados na fase de grupos. Brasil também caiu depois de ser derrubado para a trave pelos principais azarões da Jamaica. nação africana Marrocos se classificou para a 16ª rodada, apesar de ser sua primeira aparição neste torneio. Nigéria também se tornou o primeiro time africano a passar para a 16ª rodada sem perder um único jogo.

A lista continua… sete países conseguiram selar sua primeira vitória em uma Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. É também a primeira vez na história do torneio que pelo menos um time de todos seis confederações da FIFA conseguiu vencer uma partida.

A evidência é clara: o panorama do futebol feminino está mudando. Este é o torneio mais equilibrado e disputado de todos os tempos, que, como Jill Ellis, técnica duas vezes vencedora da Copa do Mundo alude, é a prova do crescimento global do futebol feminino. “Foram-se os dias de previsibilidade, seria minha opinião geral”, diz o ex-gerente do USWNT, refletindo sobre o torneio até agora.

“Estamos vendo uma paridade incrível, estamos vendo jogos competitivos, estamos vendo estreantes fazendo barulho, poderes saindo do torneio. Quero dizer, acho que até agora, provavelmente foi o torneio menos previsível que vimos, ” disse Ellis, que depois de liderar os EUA em duas vitórias consecutivas na Copa do Mundo em 2015 e 2019, agora é chefe de Grupo de Estudos Técnicos da FIFA (TSG) para o torneio.

Provavelmente foi o torneio menos previsível que já vimos Jill Ellis

“Falamos sobre o fechamento de lacuna. Haverá ainda menos lacuna à medida que continuamos a evoluir o jogo feminino globalmente entre os gigantes perenes do jogo e os países que agora estão se destacando no cenário mundial”, continuou Ellis.

“Acho que antes, os países tinham jogadores especiais aqui e ali, agora estamos vendo que cada time tem um jogador muito especial que poderia jogar em qualquer time do mundo, provavelmente. Acho que é um grande passo à frente e fala de desenvolvimento. Mas Eu só acho que, no geral, o nível de organização, sofisticação defensiva, está tornando esses jogos muito mais competitivos.”

EUA foram pegos

O estreitamento da distância entre os EUA e o resto do mundo tornou-se um símbolo da crescente competição neste nível em toda a linha.

Antes uma equipe capaz de dominar qualquer equipe no cenário mundial, os americanos descobriram da maneira mais difícil que não é mais o caso. Eles apenas conseguiram raspe até as rodadas eliminatórias depois de evitar por pouco a derrota para Portugal na última partida do grupo E.

Embora muitas de suas lutas sejam autoinfligidas, o forte aumento na qualidade da oposição certamente também não ajudou os EUA. Portugal é um caso perfeito. Apesar de estar classificado 20 lugares abaixo deles no ranking mundial da FIFA, eles lutaram tremendamente contra os Estados Unidos e provavelmente mereceram passar no lugar do time de Andonovski. É mais uma prova de que pode competir com qualquer um – um exemplo microcósmico do surgimento de equipes novas e competitivas.

“É uma prova do crescimento do futebol feminino”, disse Alex Morgan no sábado, refletindo sobre a eliminação quase desastrosa de sua equipe. “Estando neste time há mais de 13 anos, vi o crescimento em primeira mão. Com o novo formato do torneio com 32 times e ligas ao redor do mundo com estabilidade financeira, mais jovens jogadoras de futebol estão tendo a chance. “

“Era apenas uma questão de tempo até chegar onde está agora. Dissemos antes que este seria o torneio mais competitivo e mais assistido da história, e já vimos isso nos jogos da fase de grupos. É incrivelmente desafiador. As 16 equipes que ainda restam lutaram a cada minuto de cada jogo para chegar até aqui. Acho incrível ver isso. Isso só mostra para onde o futebol feminino está indo”, concluiu a atacante.