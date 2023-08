Copa do Mundo Feminina de 2023: Luis Rubiales deixará o cargo de presidente da RFEF na sexta-feira

Luis Rubiales anunciará sua renúncia ao cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) na sexta-feira, após cinco anos no comando. O jogador de 45 anos deixará o cargo após a polêmica gerada por seu comportamento após a Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia.

O chefe do futebol espanhol deu um beijo – sem consentimento – em Jenni linda durante a cerimónia de entrega das medalhas, entre outros acontecimentos, um gesto que provocou uma onda de críticas por parte dos sectores desportivo e político e que amanhã lhe custará o cargo que ocupa desde 17 de Maio de 2018.

A este capítulo devemos acrescentar o seu comportamento na área e em campo na celebração, muito distante do que se espera da representação de uma entidade como a RFEF perante o resto do mundo. Gestos obscenos, beijos aos jogadores e imagens polêmicas que não podem ser toleradas como representante máximo do futebol espanhol.

O presidente da RFEF, que em primeira instância não só não se desculpou na noite da vitória, como também rotulou de “tolos” todos aqueles que criticaram a sua acção, acabou por publicar um vídeo de “desculpas” durante a escala no vôo de volta em Doha.

O pedido de desculpas foi descrito como “insuficiente” por altos políticos e dirigentes desportivos, que exigiram “maior contundência” nas suas palavras face a um ato “inadmissível”.

Além disso, procurou contar com a participação de Jenni Hermoso e Ivana Andrésalgo que os dois jogadores rejeitaram.

Jenni Hermoso, categórica em sua condenação

Até a tarde desta quarta-feira, a madridista só havia se manifestado em suas redes sociais no vestiário da final,

“Não gostei, mas o que posso fazer?”

Mais do que suficiente para condenar estes acontecimentos. A reação subsequente foi um comunicado publicado pelo sindicato FIFPRO, onde a jogadora deixou clara a sua posição sobre o assunto.

“A FIFPRO, em coordenação com a minha agência TMJ, está a encarregar-se de defender os meus interesses e de ser os interlocutores nesta matéria”. A meio-campista terminou com estas palavras, desta vez dela, aos poucos céticos do assunto, se é que ainda havia possibilidade de que existissem.

Anteriormente, a RFEF havia divulgado um comunicado com algumas supostas palavras do jogador madridista.

“Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que vem ao vencer uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos um ótimo relacionamento, o comportamento dele com todos nós tem sido excelente e foi um gesto natural de carinho e gratidão. Não se pode repetir um gesto de amizade e gratidão, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante”.

Estas declarações nunca foram escritas pelo jogador, outro ato gravíssimo cometido pela RFEF e pelo próprio Rubiales.

Esse comportamento acabou manchando a conquista de um acontecimento histórico, a primeira Copa do Mundo feminina da Espanha. Justamente esta tem sido a linha de atuação dos jogadores em todos os momentos, deixando de lado a polêmica e focando sua atenção no que é realmente importante. As ações de Rubiales não deveriam ter ofuscado um dos marcos mais importantes do esporte espanhol.

FIFA dá o golpe final

Jenni lindaA declaração de foi apenas a ponta do iceberg. A sociedade espanhola e o mundo desportivo voltaram-se contra o jogador e condenaram as ações do presidente da RFEF.

Jogadores de futebol como Isco, Borja Iglesias e Iker Casillasrepresentantes do conselho da RFEF, da AFE, Pedro Sanchez, Miquel Icetaetc…. Todos decidiram agir e denunciar os acontecimentos da última final da Copa do Mundo.

Luis Rubiales decidiu então calar-se e sentir-se protegido com o seu núcleo duro na Assembleia que se realizará amanhã às 12h00 juntamente com os presidentes das Associações Territoriais, embora não encontre apoio, também queria.

O processo aberto pela FIFA, por violação dos artigos 13.1 e 13.2, desferiu finalmente o golpe definitivo no presidente da RFEF. A pressão social e desportiva obrigou rubiais dar um passo que não estava preparado para dar e que, aos olhos da maioria dos intervenientes neste caso, chegou demasiado tarde.

A comitiva do presidente da RFEF estava confiante na reversão da situação e tentou encontrar uma solução alternativa para evitar a demissão, embora o que aconteceria amanhã parecesse inevitável. O mandato termina após cinco anos.

A RFEF entrará agora numa nova fase após a demissão do Luis Rubiales. Resta saber quem será seu substituto.