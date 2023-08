Copa do Mundo Feminina de 2023: NWSL: San Diego Wave e Orlando Pride mostram apoio pré-jogo para Jenni Hermoso

Alex Morgan e Megan Rapinoe foram uma das primeiras jogadoras a reagir ao beijo do presidente da RFEF, Luis Rubiales, em Jenni Hermoso.

Também responderam rapidamente quando foi partilhada a declaração assinada por 81 jogadores espanhóis, afirmando que não regressarão à selecção nacional se não houver consequências.

Não surpreendentemente, organizaram as suas equipas para mostrar publicamente o seu apoio aos jogadores espanhóis.

Antes da partida entre Onda de San Diego de Alex Morgan e Orgulho de Orlandoos integrantes das duas equipes saíram com uma pulseira (feita com fita adesiva) onde escreveram ‘contigo Jenni’ (com você Jenni).

O futebol feminino se une

Centenas de jogadores de todo o mundo não hesitaram em mostrar o seu apoio, pelo menos através das redes sociais, aos jogadores espanhóis.

Desde jogadores atuais, até mesmo aqueles que foram seus rivais na Copa do Mundo, como a Inglaterra, até jogadores aposentados como Mia Hamm.

Por outro lado, poucos jogadores do sexo masculino falaram sobre isso.

O único que tomou medidas exemplares foi o Governo espanhol Borja Iglesiasque se juntou ao protesto das companheiras e não voltará à seleção até que as coisas mudem.

Outros expressaram seu desacordo com a federação, ainda que indiretamente.