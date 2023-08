Copa do Mundo Feminina de 2023: pênalti perdido por Megan Rapinoe para condenar o USWNT é a cereja do bolo para os conservadores

Megan Rapinoe perdeu sua tentativa na disputa de pênaltis contra a Suécia no fim de semana para condenar o USWNT na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 em Melbourne. Os conservadores comemoraram a saída precoce do time do torneio, mas a forma como aconteceu foi a cereja do bolo.

Rapinoe, 38, atraiu a ira dos torcedores de direita quando se ajoelhou durante o hino nacional em 2016. A agora aposentada estrela do futebol também é considerada a líder quando se trata de não cantar o Star-Spangled Banner neste torneio.

Megan Rapinoe reflete sobre seu legado: “Tentei fazer do mundo um lugar melhor”

Os conservadores já torciam para que o USWNT perdesse a Copa do Mundo após vencer as duas últimas edições do torneio.

Isso marca o pior final da história para o USWNT e muitas contas de direita estão zombando de Rapinoe por seu papel na saída precoce do time.

“A seleção antiamericana de futebol feminino foi eliminada e Megan Rapinoe é a causa disso. Não consigo parar de rir”, tuitou Catturduma conta conservadora com 1,9 milhão de seguidores.

Conservadores zombam de Megan Rapinoe

Benny Johnsondiretor de criação da Ponto de virada EUAtambém zombou do pênalti perdido de Rapinoe.

“Despertou a humilhação do futebol feminino dos EUA”, tuitou Johnson. “Depois de vencer Copas do Mundo consecutivas, a favorita Seleção dos EUA foi eliminada pela Suécia na [Round of 16].

“A queda da equipe dos EUA foi causada pelo embaraçoso livre-arbítrio embaraçoso da ativista anti-americana e anti-mulher Megan Rapinoe. [penalty] chute aqui.”

Rapinoe se aposentou do USWNT com aquele pênalti perdido e será considerado um dos finais mais tristes de uma carreira profissional.