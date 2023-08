Copa do Mundo Feminina de 2023: Piers Morgan zomba da saída comovente de Megan Rapinoe e USWNT da Copa do Mundo Feminina da FIFA

Piers Morganconhecido por seus comentários francos, deu um soco no renomado USWNT ícone Megan Rapinoecomo seu ilustre Copa do Mundo Feminina FIFA jornada termina em decepção.

Em uma reviravolta impressionante, o USWNT sofreu uma saída inesperada do torneio antes de chegar às semifinais, marcando uma estreia histórica para a equipe. Seus sonhos foram destruídos por Suéciaque garantiu um estreito 5-4 vitória na disputa de pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação.

Piers Morganque tem um bem documentado feudo com Rapinoe, não se conteve. Seu último alvo foi a ala do OL Reign, e ele aproveitou a oportunidade para destacar o pênalti perdido durante a partida crucial: “Mudança inesperada de eventos.”

O homem de 38 anos Rapinoe fez uma aparição tardia em campo durante a prorrogação como parte de Vlatko Andonovskiestratégia de garantir um triunfo tardio. Apesar de inúmeras tentativas – 22, para ser exato – no notável goleiro da Suécia Zeira Muovio USWNT falhou para encontrar o fundo da rede.

momento de Rapinoe no centro das atenções veio durante a disputa de pênaltis. Lamentavelmente, seu chute passou por cima do travessão, um custo perder que permitiu Suécia para avançar para as quartas de final.

Piers Morgan vs. Megan Rapinoe – Uma história de sarcasmo e crítica

Com isso Copa do Mundo saída, Megan Rapinoea jornada notável de no torneio foi concluída. Ao longo de sua distinta carreira, ela conquistou dois Copa do Mundo Feminina FIFA títulos. Em reconhecimento às suas realizações excepcionais, ela foi coroada A Melhor jogadora feminina da FIFA em 2019, após um ano de desempenhos excepcionais.

A resposta sardônica de Piers Morgan para Rapinoe’s Copa do Mundo Feminina FIFA mágoa não deve nos pegar desprevenidos. O comentarista contencioso expressou repetidamente suas críticas ao comportamento de Rapinoe ao longo dos anos. Em 2019, ele a rotulou como “arrogante” após um incidente envolvendo um jovem torcedor no Prêmios ESPYS.

Durante o Copa do Mundo Feminina 2019 na França, a tensão atingiu o pico quando o USWNT visando a vitória. Inglaterra representou um formidável obstáculo nas semifinais, levando Morgan a lançar mais golpes verbais: “A autoconfiança de Rapinoe não conhece limites. Nossas Lionesses estão prontas para desafiar esse enorme ego.”

Apesar das palavras de Morgan, o destino tinha outros planos. O Stars and Stripes garantiu um triunfante 2-1 vitória sobre os Três Leões, garantindo a vaga na final. A própria Rapinoe marcou um gol na final, levando a um 2-0 vitória sobre a Holanda e seu segundo Copa do Mundo troféu.