Copa do Mundo Feminina de 2023: Príncipe William enfrenta duras críticas por não comparecer à final da Copa do Mundo para apoiar as Leoas

Ón domingo, 20 de agosto, o Seleção Feminina de Futebol da Inglaterra fez história ao disputar seu primeiro Final da Copa do Mundo, o segundo de uma seleção inglesa desde 1966. Apesar da derrota por 1 a 0 para a Espanha, conquistou orgulhosamente a medalha de prata. Durante a cerimônia de premiação, eles foram recebidos por diversas autoridades presentes no estádio.

Foi neste momento que se notou a ausência da realeza e dos líderes da Inglaterra. E o destaque da Rainha Letizia da Espanha durante a celebração, destacou ainda mais o fato. A principal pessoa em destaque é o herdeiro do trono, Príncipe Williamjá que ocupa o cargo de presidente da Federação Inglesa de Futebol.

Ex-atacante da Inglaterra Paulina Cope disse à Times Radio que acredita que o Príncipe de Gales deveria ter tratado o evento como uma prioridade, especialmente dado o sucesso do Euro 2022.

Mesmo outras figuras que nada têm a ver com o futebol feminino, como Piers Morganpesou. “Com todo o respeito, Sua Alteza Real, ele deveria estar em um avião. É ridículo que a Rainha da Espanha vá à final da Copa do Mundo para apoiar sua seleção e você não esteja lá, apesar de estar presidente da FA”, escreveu o apresentador no Twitter.

Acusado de usar sua filha, a princesa Charlotte

Antes da final, o Palácio de Kensington divulgou um vídeo de William desejando boa sorte ao time, junto com sua filha Charlotte. O vídeo dura apenas 14 segundos e também foi criticado. “Leoas: Queremos enviar-lhes boa sorte para amanhã. Lamentamos não poder estar presentes pessoalmente, mas estamos muito orgulhosos de tudo o que vocês conquistaram e dos milhões que inspiraram aqui e ao redor do mundo ”, comenta o príncipe William.

Tanto os torcedores quanto os ativistas do futebol feminino criticaram o príncipe por usar sua filha, Charlotte, para evitar críticas por comunicar sua ausência. “Usar a princesa Charlotte como escudo de relações públicas para evitar a reação negativa à deplorável decisão de não apoiar pessoalmente as Lionesses como presidente da FA é estereotipadamente sexista e patriarcal. Em vez disso, ele traz à tona sua linda filhinha”, escreveu a escritora Shola Mos-Shogbamimu via Twitter .