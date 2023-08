Copa do Mundo Feminina de 2023: Rapinoe é rotulada de ‘arrogante’ após o vídeo dela ignorar um jovem fã

EUnão foi uma boa semana para Seleção Feminina dos Estados Unidos estrela Megan Rapinoe.

Depois que o USWNT foi eliminado do Copa do Mundo nas penalidades por Suéciao jogador de 38 anos agora está enfrentando críticas depois que um vídeo antigo ressurgiu.

Nele, Rapinoe está sentada no meio da multidão no ESPY Awards 2019 em Los Angeles quando um jovem fã se aproxima e pede a ela para autografar uma bola.

Embora ela pegue e assine a bola, Rapinoe nunca realmente reconhece ou interage com o fã na frente dela. Em vez disso, ela assina e se vira para falar com alguém que está andando no corredor.

“Imagine ser um narcisista tão arrogante que nem mesmo olha para um jovem torcedor e o reconhece ao assinar uma bola”, escreveu a personalidade da internet Oli London.

“Esta é Megan Rapinoe em uma casca de noz.”

London não é a única pessoa a criticar Rapinoe por seu comportamento.

Piers Morgan também não ficou impressionado, escrevendo: “Nem olha para ele. Arrogância diabólica.”

Outro usuário escreveu: “Lamentável”.

“Isso é tão triste. Aquele garoto realmente olhou para ela, para pedir um autógrafo. Ela é uma narcisista clássica. Sinto-me mal pelo garoto”, acrescentou outro.

Trump dá um tiro em Rapinoe

Rapinoe perdeu o quarto pênalti contra a Suécia no domingo, mandando por cima da barra quando o USWNT caiu fora do Copa do Mundo.

A saída solicitada Donald Trump culpar o descuido da equipe por sua saída.

“A derrota ‘chocante e totalmente inesperada’ da Seleção Feminina dos EUA para a Suécia é totalmente emblemática do que está acontecendo com nossa outrora grande nação sob o comando de Crooked. Joe Biden”, escreveu Trump.

“ACORDAR É IGUAL A FALHA”, continuou ele. “Belo tiro Megan, os EUA estão indo para o inferno!!!! MAGA.”