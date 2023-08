Copa do Mundo FIBA ​​2023: Qual a probabilidade de a seleção dos EUA vencer a Copa do Mundo?

Adepois de um começo difícil, o Estados Unidos não teve dificuldade em vencer Grécia na segunda-feira para confirmar seu status como um dos favoritos para vencer o Copa do Mundo de Basquete da Fiba 2023, que está sendo realizado nas Filipinas, Japão e Indonésia.

Com o torneio começando na semana passada, o Stars and Stripes continua sendo um dos times a vencer, apesar de ter começado contra a Nova Zelândia. Depois de uma exibição fraca no primeiro tempo, os americanos acordaram no segundo tempo e assumiram o comando.

Steve Kerr O time enfrentou um time melhor na segunda-feira, a Grécia, e não teve problemas em derrotá-los no placar retumbante de 109 a 81, onde apareceu a melhor versão dos americanos.

Não houve dúvidas, impressionou defensivamente e ofensivamente, e se continuar nesse ritmo os demais participantes terão que se preocupar com eles.

EUA são os favoritos nas apostas

Após a coroação de Espanha em 2019, a seleção norte-americana quer reconquistar o primeiro lugar e, segundo as casas de apostas, é a grande favorita para reconquistar o trono e voltar para casa com o título.

O Estados Unidosque desta vez não tem seus melhores jogadores, já conquistou cinco Copas do Mundo e vai em busca de mais uma.

De acordo com as odds das principais casas de apostas, é preciso investir entre 125 e 150 dólares para ganhar 100 se a seleção americana for coroada, enquanto para Canadáo segundo da lista de candidatos à coroa, é preciso apostar 100 dólares para ter um lucro entre 300 e 400 dólares.

Steve Kerr equipe é liderada por O armador do New York Knicks, Jalen Brunson, que está no nível mais alto há quase 10 anos e é acompanhado por jogadores como Estrela dos Timberwolves, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton dos Pacers e atual Estreante do Ano da NBA, Paolo Banchero.