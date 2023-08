Correios realizam GRANDE LEILÃO com mais de 14 mil produtos à venda

Os Correios estão prestes a realizar mais um grande leilão, desta vez com uma impressionante variedade de mais de 14 mil produtos disponíveis para aquisição.

Leilão dos Correios: oportunidade de adquirir móveis e produtos eletrônicos em leilão online

Neste evento, os participantes terão a chance única de adquirir mobiliários diversos, além de produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Desse modo, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem se envolver nesse leilão empolgante, desde que cumpram os requisitos estabelecidos no edital.

Processo 100% online

O documento oficial do leilão já foi disponibilizado e contém todos os detalhes cruciais sobre o processo. Assim como ocorreu em edições anteriores, este leilão será realizado inteiramente online, proporcionando uma experiência de participação simplificada.

Conforme informações oficiais, o valor mínimo para dar lances é de R$ 2.841,78, tornando as ofertas acessíveis e atrativas para diversos perfis de compradores. Contudo, para referência, o número de identificação do leilão é 1004879 e as propostas podem ser submetidas até às 8h do dia 7 de agosto.

Em suma, os interessados em participar precisam realizar um cadastro nas agências do Banco do Brasil, o que resultará na emissão de uma senha de identificação única e uma senha pessoal. Dessa forma, o prazo para efetuar esse registro é até o dia 4 de agosto.

No entanto, para proporcionar uma experiência ainda mais completa aos participantes, os produtos estarão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio até a data limite de visitas, que acontecerá na cidade de São Paulo.

Explorando os lotes e itens em destaque

De forma sucinta, o leilão está dividido em vários lotes, cada um contendo uma seleção diversificada de produtos. A seguir, destacamos alguns dos lotes e os tipos de produtos que estarão disponíveis para aquisição:



Lote 01 – Rua Siqueira Campos, nº 283 – Aclimação:

Armário

Bebedouro

Cadeira

Cafeteira

Carrinho

Estação de trabalho

Mesa

Poltrona

Lote 02 – Av. Mario Lopes Leão, nº 700 – Santo Amaro:

Aquecedor de marmita

Banco de madeira

Base de triagem

Estante

Micro-ondas

Quadro-lousa

Refrigerador

Sofá

Lote 03 – Rua do Boqueirão, nº 320 – Saúde:

Balcão

Banqueta

Ar-condicionado

Contêiner

Escada

Estação de trabalho

Gaveteiro

Macaco hidráulico

Poltrona

Ventilador

Lote 04 – Rua Tibério, nº 77 – Água Branca:

Armário

Banqueta

Cofre

Estante

Mesa

Balança

Paleteira

Longarina

Aparelho de som

Relógio de ponto

Cafeteira

Lotes 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 – Rua Arari Leite, nº 628 – Vila Maria:

Aparelho de som

Mocho odontológico

Itens restantes após o desmonte de máquinas, incluindo monitores, impressoras, conversores, fontes, câmeras, computadores e gabinetes.

Lotes 07, 08 e 10 – Rua Mergenthaler, nº 592 – Vila Leopoldina:

Coletor de dados

Conversor óptico

Carregador de bateria

Câmera de vídeo

Scanner de mesa

Monitor

Modem

Lote 09 – Rua Galátea, nº 1518 – Vila Guilherme:

Coletor de dados

Conversor óptico

Carregador de bateria

Câmera de vídeo

Scanner de mesa

Monitor

Modem

Além dos produtos citados, para acessar o edital completo e todas as informações relevantes sobre o leilão, visite o site oficial do evento: www.licitacoes-e.com.br. Já que este mesmo endereço é onde o leilão eletrônico será conduzido, proporcionando uma plataforma conveniente para os participantes se envolverem nessa emocionante oportunidade de aquisição.

Proteja-se de falsos leilões

À medida que o interesse por leilões cresce, infelizmente, também aumenta o risco de encontrar falsos eventos que visam enganar os participantes. Por isso, é crucial adotar medidas de segurança para garantir que esteja participando de leilões legítimos e confiáveis.

Pesquise a credibilidade do organizador

Antes de se comprometer com qualquer leilão, pesquise a reputação do organizador. Dessa forma, verifique se a empresa ou instituição responsável pelo leilão é bem conhecida e tem uma presença online estabelecida. Visto que comentários de participantes anteriores e cobertura na mídia podem oferecer insights valiosos sobre a confiabilidade do leilão.

Além disso, leilões autênticos geralmente não exigem pagamentos antecipados para participação. Se você for solicitado a fazer um pagamento antes do leilão ocorrer, especialmente por métodos não convencionais, é um sinal claro de que algo está errado.