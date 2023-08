Correios solicitam novo concurso público

Desde o ano de 2011, os Correios não realizam um novo processo seletivo para o preenchimento do seu quadro de funcionários. Assim, sem a reposição de pessoal e com o crescimento dos pedidos de aposentadorias, o número de cargos vagos no órgão só aumenta.

Nesse sentido, em 08 de agosto, membros da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT) e os sindicatos que representam a categoria se encontraram com o comando da empresa estatal.

A reunião, então, teve como foco a negociação sobre a formalização de Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024. Um dos principais temas foi o lançamento de um novo edital para a estatal a fim de recompor seu quadro de funcionários.

Os representantes, portanto, deixaram claro para a direção dos Correios que a contratação de novos servidores é essencial para a melhoria dos serviços da empresa.

Correios têm grande defasagem de servidores

Atualmente, os Correios já contam com cerca de 7 mil vagas desocupadas. O número foi revelado recentemente pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), pasta responsável pela liberação de novos editais federais.

Segundo o ministério, a empresa conta com 86.700 servidores ativos. Contudo, possui um quantitativo máximo de 94.490 oportunidades liberadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Sest/MGI).

Desta forma, 7.790 se encontram em aberto, o que reforça ainda mais a necessidade da abertura de um novo edital de concurso público.

No entanto, até o momento, o MGI ainda não descartou a liberação de um novo edital.



“A ministra da Gestão Esther Dweck já declarou publicamente que novos concursos vão ser avaliados durante os próximos anos, levando em conta a dotação orçamentária a ser aprovada pelo Congresso Nacional”, destacou a pasta da ministra Esther Dweck.

Ministra deve liberar mais vagas durante este ano

Recentemente, a líder do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos pontuou que possui o interesse de liberar mais editais federais ainda durante este ano de 2023. Desse modo, Esther Dweck relatou que já vem buscando o orçamento necessário para que a autorização ocorra para, pelo menos, dobrar o número de vagas que anunciaram até o momento.

Caso o Governo Federal consiga seu objetivo, então, um novo concurso público aos Correios ganha ainda mais força. Em entrevista recente, a ministra afirmou que possui interesse em executar a liberação de 8 mil a 10 mil novas oportunidades.

Esther destacou que vem mantendo contato com o Ministério do Planejamento e Orçamento, pasta de Simone Tebet, com o objetivo de antecipar os recursos que seriam repassados em 2024 para este ano.

“Se o concurso for no ano que vem, a pessoa poderá entrar só lá em 2025, faltando apenas dois anos para o fim dessa gestão. Não está certo ainda, porque não sentei com a ministra (do Planejamento) Simone Tebet, mas tento antecipar uma parte”, pontuou a ministra Esther Dweck.

Durante o último dia 18 de julho, em coletiva de imprensa para anunciar a liberação dos novos editais federais, a titular do MGI comentou sobre as conversas com o Ministério do Planejamento e Orçamento.

“A gente vai discutir isso com o Planejamento porque depende de autorização orçamentária deles”, destacou Esther Dweck.

Até o momento, o Governo Federal executou a liberação de 8.146 vagas em concursos federais. Contudo, há a expectativa de que ocorra o anúncio de novas autorizações ainda neste ano de 2023, inclusive para os Correios.

Quais carreiras podem estar em um próximo concurso dos Correios?

Aqueles que possuem interesse em participar de um eventual processo seletivo dos Correios devem se atentar sobre quais serão as oportunidades da estatal e quais são os seus principais requisitos.

Desta forma, a empresa possui cargos tanto de nível médio quanto de superior.

Primeiramente, então, no que diz respeito aos cargos de nível médio, estes são para a função de agente dos Correios. Isto é, que possui como principal atribuição atividades relacionadas aos setores Operacional, Comercial e de Suporte.

Portanto, o candidato aprovado poderá atuar nas seguintes funções:

Carteiro;

Operador de Triagem e Transbordo (em extinção);

Atendente Comercial;

Suporte.

O posto conta com uma remuneração inicial de R$ 2.179,25.

Além disso, a estatal também conta com cargos de nível superior. Neste caso, então , a carreira disponível é para a função de analista dos Correios.

Algumas das especialidades podem envolver, por exemplo:



Administrador;

Advogado;

Analista de sistemas;

Arquiteto;

Assistente social;

Bibliotecário;

Contador;

Economista;

Engenheiro;

Estatístico;

Museólogo;

Pedagogo;

Psicólogo;

Técnico em comunicação social.

Ademais, a expectativa é de que o próximo concurso da instituição também conte com a oferta de vagas para cargos específicos dos Correios, como:



Auxiliar de enfermagem do trabalho;

Técnico de segurança do trabalho;

Analista de saúde;

Enfermeiro do trabalho;

Engenheiro de segurança do trabalho;

Médico do trabalho.

O salário inicial da carreira de nível superior é a partir de R$6.333,54.

Portanto, aqueles que se encaixem em algumas destas áreas podem iniciar sua preparação, aguardando a publicação do edital dos Correios.

Terceirizados denunciam irregularidades

Recentemente, funcionários terceirizados que atuam no setor de operações do Centro Internacional dos Correios em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, efetuaram a denúncia de irregularidades em condições de trabalho nas instalações dos Correios.

Os denunciantes relatam que muitas vezes são obrigados a trabalhar nos domingos, sendo os funcionários que não se apresentam têm que assinar uma advertência. Caso ocorra duas notificações disciplinares, então, o funcionário acaba sendo suspenso por um dia.

Funcionários também reclamam sobre a falta de materiais, como papelão, que é usado para organizar as encomendas nas caixas.

“A gente precisa colocar as encomendas em caixas pequenas e o local está ficando entupido”, relatou um dos funcionários da empresa terceirizada pertencente ao Grupo MAP.

Por esse motivo, a expectativa de novo concurso público se mostra ainda maior. Isto é, visto que a reposição de servidores efetivos por meio de concurso tende a melhorar as condições de trabalho. Além disso, o objetivo de um novo edital é de, ao aumentar o número de servidores, melhorar o serviço da empresa.