CORRIDA CONTRA O TEMPO! Brasileiros podem sacar DINHEIRO ESQUECIDO até sábado!

O Governo Federal divulgou um comunicado de extrema importância referente ao prazo final para o resgate de valores esquecidos. Até o momento, apenas cerca de 513 mil pessoas conseguiram resgatar uma quantia que totaliza R$ 745 milhões. Esse prazo vital se encerra no próximo sábado, dia 5, e já beneficiou inúmeras pessoas desde que foi iniciado.

Prazo final para sacar dinheiro esquecido do PIS/PASEP

Conforme informações oficiais, a Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou que o último dia para o resgate dos valores do PIS/PASEP será no dia 5 de agosto, próximo sábado. A partir de agosto de 2019, tornou-se possível efetuar o resgate dos fundos das contas do PIS/PASEP.

Data limite determinada pelo Edital de Chamamento Público

O prazo limite para o resgate das parcelas referentes ao PIS/PASEP foi estabelecido através do Edital de Convocação Pública (MTE) nº 1/2023, divulgado no Diário Oficial da União (DOU) em 7 de junho. De acordo com as regras estabelecidas, a simples utilização do aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) possibilita o acesso aos valores.

Elegibilidade para o saque

De modo geral, os saques estão disponíveis para trabalhadores que contribuíram para o PIS/PASEP entre os anos de 1971 e 1988. Dessa forma, caso o contribuinte já tenha falecido, seus herdeiros ou beneficiários legais têm o direito de obter o valor correspondente, que tem uma média de aproximadamente R$ 2.300.

Procedimento para resgate do valor

A boa notícia é que o processo de resgate das cotas do PIS/PASEP é rápido e conveniente. Visto que o procedimento pode ser realizado remotamente, sem a necessidade de visitar uma agência bancária. O requisito fundamental é ter um celular com acesso à internet.

Desse modo, o cotista pode iniciar o procedimento de resgate por meio do aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa. Assim, a opção “Solicitar saque PIS/PASEP” é onde se encontra o serviço.

Além disso, existe também a opção de receber o valor por crédito em conta ou efetuar um saque em dinheiro em uma agência bancária.



Já que valores de até R$ 3 mil podem ser retirados utilizando o Cartão Cidadão. Contudo, em caso de resgate por dependentes, é imprescindível apresentar um documento que comprove o óbito do participante.

Consequências do não resgate

Aqueles que deixarem de efetuar o resgate das cotas do PIS/PASEP dentro do prazo estabelecido perderão o direito de usufruir dos recursos correspondentes. Uma vez que esses valores serão transferidos do FGTS para o Tesouro Nacional.

Entretanto, aqueles que possuem interesse, ainda terão a oportunidade de requisitar a retirada dos valores diretamente da União em um período de até cinco anos, a contar da data de liberação da quantia. Certamente, é essencial que os brasileiros estejam cientes do prazo final iminente para o resgate do dinheiro esquecido do PIS/PASEP.

No entanto, a oportunidade de acessar esses recursos está chegando ao fim, e aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos devem tomar as medidas necessárias para garantir o recebimento dos valores antes que seja tarde demais. De forma geral, o processo é ágil e acessível, permitindo que o resgate seja realizado de forma conveniente e sem complicações.

A ameaça das fraudes no contexto do PIS

À medida que mais pessoas se mobilizam para resgatar os valores esquecidos do PIS/PASEP, os fraudadores veem uma oportunidade para explorar a situação.

Golpes que envolvem o PIS podem assumir diversas formas, desde ligações telefônicas falsas até mensagens de e-mail e sites fraudulentos.

Portanto, evite clicar em links ou baixar anexos de mensagens que pareçam suspeitas. Pois esses links podem levar a sites falsos ou infectar seu dispositivo com malware. Além disso, pesquise qualquer site ou serviço que você planeje utilizar para o resgate.