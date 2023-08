Corte Mocha bob: o novo visual de Zendaya que pode ser estilizado em 5 minutos

Ómais uma vez, Zendaya nos mostra uma variação de seus longos cabelos, desta vez chamado de corte mocha bob. ela se arriscou com penteados volumosos como o ondulado e experimentou formas rombas e brilhantes, como o bob elegante.

Nas histórias do Instagram, o Euforia a atriz exibiu seu novo visual dizendo que “precisava de uma atualização” e exibiu o corte que chamamos de mocha bob, a partir de agora todas as tendências da estação são inspiradas em deliciosas bebidas quentes. a obra-prima por trás do glamour? O cabeleireiro e colorista, Sarah Shears.

Como você pode ver na foto, é um longo bob que chega aos ombros e parece sutilmente arredondado e em camadas. O mais importante não é a forma, mas como é estilizado, como Zendaya optei por usá-lo com abertura lateral, virado para cima ou para fora e com muita textura e levantamento na raiz fazendo com que parecesse despreocupado.

Porque a atriz é uma referência de estilo para as jovens da sua idade, diversas marcas de moda a chamaram para ser a sua imagem, entre elas destacam-se: Lancmem, Valentino e Louis Vuitton, para citar algumas das mais luxuosas. Zendaya usa os designs mais exclusivos de especialistas em alta costura e deslumbra com sua beleza e estilo na web, por isso é considerada uma das jovens promessas do setor.