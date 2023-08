Cory Sandhagen defende desempenho do UFC Nashville: ‘Para mim, isso é uma bela arte marcial’

Umar Nurmagomedov não foi a fonte do plano pesado de wrestling de Cory Sandhagen no UFC Nashville. O longo alcance e os punhos de lancheira de Rob Font eram.

A multidão vaiou Sandhagen em voz alta após sua vitória por 50-45 sobre Font na luta principal do card de sábado. E embora lamentasse não poder dar a eles o show que eles queriam, ele finalmente se sentiu justificado em fazer a abordagem que fez contra Font, um substituto de última hora para o ferido Nurmagomedov.

“Eu amo o público”, disse ele no pós-show do UFC Nashville. “Quero fazer um bom show, é claro. Para mim, isso é uma bela arte marcial. … Eu sei que o povo quer ver sangue. É assim que é. Já lhes dei muito sangue no passado. Esta é a maneira que eu tinha para vencer esta noite.

Sandhagen se sentiu ainda mais compelido a lutar depois de agravar uma lesão de tríceps de longa duração no primeiro round da luta. Em um ponto de seu campo de treinamento, ele se perguntou se teria que desistir. Em vez disso, ele assumiu o risco de poder passar.

“É meio engraçado”, disse ele na coletiva de imprensa pós-luta. “Os fãs estavam vaiando, mas a razão de ser assim é porque eu realmente queria estar lá para eles.”

Um membro da multidão, o campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling, parecia menos impressionado com o plano de jogo de Font do que com a abordagem de Sandhagen.

Rob Font aceitando ficar deitado de costas por muito tempo. Recupere o fôlego e mova-se. Sandhagen mostrando brilhantismo em seu tempo de TD e controle de topo. Bem-vindo ao Lado Negro, Cory! #UFCNashville — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 6 de agosto de 2023

Não está claro agora onde será seu próximo passo depois que ele defender seu título contra Sean O’Malley no UFC 292, mas Sandhagen espera que não seja para o pena.

“Gosto de Aljamain”, disse Sandhagen no pós-show. “Não quero que ele saia da categoria sem perder. Eu quero aquele de volta contra Aljamain.

“Acho que mereço a próxima chance pelo título. São três grandes vitórias consecutivas contra caras duros, duros. … É assim que se faz.”

Sandhagen está ciente de que sua abordagem não era popular. Mas, naturalmente, ele olha para o quadro maior quando considera o que é ganho e perdido ao adotar uma abordagem tática.

“Talvez não seja a vitória mais empolgante para as pessoas na torcida, mas ganhei 45-50 do cara nº 7 do mundo”, disse ele. “Na vez anterior, eu indiscutivelmente 45-50’d aquele cara, exceto pelo idiota de um juiz. E então, antes disso, venci Song Yadong ao pará-lo com um corte muito ruim. Estou a caminho de ser um dos melhores lutadores de artes marciais mistas do mundo. Eu quero ser capaz de superar os atacantes e quero ser capaz de derrotar os lutadores. Esse é o meu caminho. Estou tentando ser o melhor do mundo e acho que mostrei esta noite que, se você pensa que vai ser apenas uma luta de trocação, estamos lutando”.

Se Sandhagen está se apoiando em alguma abordagem específica no octógono, não é um estilo específico, mas o que funcionará melhor para lhe render a vitória que valida suas habilidades como artista marcial. Se Sterling ou O’Malley forem os próximos, ele adaptará seu plano ao que trará a vitória para casa.

“O jeito que eu penso é, onde estão meus buracos, feche-os, como as pessoas podem me bater, feche esses buracos, e é assim que vou ser o melhor do mundo de todos os tempos”, disse ele.