Cory Sandhagen revela conversa com Dana White após desempenho monótono no UFC Nashville

Cory Sandhagen entende que sua vitória no UFC Nashville pode não ter incendiado o mundo, mas ele também está confiante de que tirou o melhor proveito da mão que recebeu.

Sandhagen derrotou Rob Font em uma disputa unilateral no evento principal de sábado, superando Font em uma decisão pesada do wrestling que elevou sua atual seqüência de vitórias para três seguidas. A performance atraiu muitas vaias da multidão de Nashville, e os dois pesos-galos combinaram para conseguir o quarto menor número de golpes significativos em uma luta de 25 minutos na era moderna do UFC. Sandhagen, no entanto, teve uma desculpa bastante decente: ele sofreu um tríceps totalmente rompido no início da rodada e já está agendado para uma cirurgia na quinta-feira.

Sandhagen refletiu sobre a difícil situação no episódio de segunda-feira do A Hora do MMA.

“Existem duas peças ali”, ele reconheceu. “Há uma parte em que é como, OK, eu entendo que esportes e entretenimento colidem quando falamos sobre o UFC e no MMA em geral. Não é apenas, tipo, quem pode jogar o melhor basquete? É como, quem pode jogar o melhor basquete e ser chamativo ao fazê-lo? Isso é o que é, então eu entendo isso. Eu sinto que se eu pudesse ter sido mais divertido, eu definitivamente teria atirado para ser mais divertido. Na época, porém, eu simplesmente não estava preparado para correr muitos riscos apenas sentindo que estava comprometido.

“E, além disso, sinto que estaria entregando uma vantagem gigante para Rob se tivesse mantido de pé, porque a diferença entre mim e Rob Font é tão grande que teria sido – assim como um artista marcial, teria sido tão estúpido permitir que Rob tivesse alguma vantagem quando eu sou muito melhor em uma das áreas. Isso seria quase como se eu estivesse jogando basquete e Shaquille O’Neal estivesse me marcando, e tipo, eu tentei postar sobre ele ou estou tentando jogar na pintura com ele. Eu não vou fazer isso.

“Vou correr pelo perímetro e chutar de três se o Shaq for o cara que está me marcando, porque ele tem uma vantagem ali, principalmente quando estou comprometido. Então não, cara, foi assim que eu tive que lidar com isso para sair com a vitória.

Sandhagen, 31, foi originalmente definido para enfrentar Umar Nurmagomedov no UFC Nashville, no entanto, o invicto candidato em ascensão desistiu em meados de julho devido a uma lesão no ombro, o que levou Font a entrar em curto prazo. Sandhagen disse que pensou em desistir também por causa de complicações com o cotovelo que o atrapalharam durante todo o acampamento, mas no final das contas ele queria permanecer fiel à sua palavra e fazer o que assinou um contrato para fazer.

Com a vitória, Sandhagen continua como um dos principais contendores na divisão peso-galo do UFC. Ele espera que seu desempenho não afete sua posição na disputa pelo título.

“Na verdade, eu já conversei com Dana [White] sobre isso”, disse Sandhagen. “Eu estava tipo, ‘Ei cara, isso aconteceu, isso aconteceu, eu realmente gostaria de me abrir muito mais, mas não me senti confortável.’ E ele foi muito legal com isso. Ele estava bem com isso. Ele apenas me disse para me curar e foi muito legal com isso.

“Simplesmente não havia estranheza [from White]”, acrescentou Sandhagen. “E nos meus últimos três oponentes, eu parei o Song Yadong, que é um lutador muito, muito bom e vai continuar provando que é um lutador muito bom. Sei que um dia ele vai ser um dos melhores da categoria. Eu venci ‘Chito’ [Marlon Vera] por uma milha e eu venci Rob por duas milhas. Você realmente não pode argumentar muito que eu não mereço a próxima chance pelo título.

“Eu sei que a última luta tirou um pouco do ímpeto, mas você considera todas as outras coisas fora da luta – e até mesmo dentro da luta com a lesão – e você não pode me odiar muito por isso. a maneira como a luta se desenrolou. Eu ainda tenho 50-45’d um dos melhores caras do mundo em um braço de bunda.

Sandhagen também rejeitou relatos sobre White deixando seu lugar no meio do quarto round da luta como muito barulho por nada.

“Não sei, acho que provavelmente seria verdade se as pessoas estivessem dizendo isso, mas pode ser por vários motivos”, disse Sandhagen. “Isso simplesmente não precisa [be because of the fight]. Ele é um cara ocupado e tudo isso. Mas sim, quando eu conversei com ele, ele foi muito amigável, muito legal, foi super compreensivo, e não houve, ‘Ei, filho da puta, você deveria ter feito isso.’ Não havia nada disso. Foi tudo compreensão.”

Sandhagen disse que espera ficar afastado por pelo menos seis meses após a cirurgia. Quando ele voltar, no entanto, a divisão peso-galo do UFC pode parecer muito, muito diferente.

O campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling está definido para defender seu título contra Sean O’Malley no próximo sábado no UFC 292. Sterling brincou que um movimento de até 145 libras poderia ser o próximo para abrir caminho para seu amigo e companheiro de equipe Merab Dvalishvili desafiar pelo cinturão, o que deixaria um aglomerado de candidatos para disputar suas chances de disputar um título vago. Com isso em mente, Henry Cejudo foi um dos vários pesos-galos importantes a agradecer publicamente a Sandhagen após UFC Nashville para o desempenho monótono.

Cejudo afirmou que o UFC Nashville praticamente garantiu que ele seria o único a lutar contra Dvalishvili pela próxima chance pelo título do peso-galo. Sem surpresa, Sandhagen discorda.

“Eu não sei, cara. Eu meio que imaginei que todos os outros que teriam que fazer seus argumentos para lutar pelo cinturão a seguir, eu meio que imaginei que eles atacariam a situação”, disse Sandhagen. “Mas a situação é a que está, fiz o meu melhor. Como eu disse, ganhei 50-45 de um dos melhores caras do mundo que, com duas semanas e meia de antecedência, tive que mudar toda uma estratégia. Não era um cara para quem eu estava me preparando.

“E Henry pode dizer o que quiser, mas ele recebeu um presente de ouro ao conseguir a disputa pelo título inicialmente de qualquer maneira, e ele perdeu. Então você está uma ou duas lutas atrás agora. Estou fora por um tempo, muita sorte para esses caras, mas prevejo que, quando voltar, serei o próximo cara a lutar pelo título.