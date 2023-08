Cory Sandhagen sofreu ‘tríceps totalmente rasgado’ no UFC Nashville, indo para a cirurgia para reparar danos

Cory Sandhagen irá à faca para reparar o dano causado por um tríceps rompido sofrido em sua vitória principal sobre Rob Font no UFC Nashville no fim de semana passado.

O veterano peso-galo revelou a novidade em seu Instagram. De acordo com Sandhagen, a lesão ocorreu no primeiro round, mas ele continuou lutando pelos próximos 20 minutos antes de vencer por decisão unânime.

“Tríceps totalmente rasgado na primeira rodada”, escreveu Sandhagen. “Não era capaz de socar ou dar uma cotovelada com aquele braço sem sentir dor e sentir uma merda. Fiz o que tinha que fazer para vencer naquela noite. Cirurgia esta semana – de volta em breve!”

Apesar de lidar com a lesão, Sandhagen ainda conseguiu cruzar para a vitória sobre Font, que marcou sua terceira vitória consecutiva no geral, enquanto ele continuava se aproximando da disputa pelo título.

Um tríceps rasgado que requer cirurgia normalmente requer uma incisão na parte de trás do braço para permitir que o tendão seja recolocado no osso. O tempo de recuperação varia, mas geralmente leva cerca de quatro a seis meses para retornar às atividades normais, com alguns médicos afirmando que pode levar até um ano para recuperar a amplitude total de movimento.

A lesão grave alterou o plano de jogo de Sandhagen, já que ele optou por buscar quedas, luta agarrada e controle de solo sobre Font, em vez de ficar em pé e golpear, que normalmente é sua estratégia mais frequente nas lutas.

Claro que isso não impediu Sandhagen de receber críticas por sua performance com o presidente do UFC, Dana White, supostamente se levantando e deixando a arena antes do final do evento principal.

Independentemente da opinião de qualquer um, Sandhagen fez o trabalho para adicionar a vitória ao seu currículo e agora ele provavelmente retornará à ação em 2024 após a cirurgia para reparar o tendão rompido do tríceps.