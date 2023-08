Courtney Stodden diz que as pessoas não deveriam comprar o carrinho infantil de Chrissy Teigen porque é um bullying

TMZ. com

Courtney Stodden diz que as pessoas não deveriam gastar dinheiro em Chrissy Teigen O novo carrinho infantil de … e ela nunca apoiaria alguém que dissesse a crianças como ela para tirar uma “soneca suja”.

A propósito, perguntamos ao Tribunal se as pessoas precisam seguir em frente ou se a bomba de revisão de Chrissy é um jogo justo… verifique a resposta dela.

Como informamos, a colaboração de Chrissy com Wonderfold foi inundado com avaliações de 1 estrela … e muitas das críticas são sobre a celebridade associada ao produto.

Um escreveu “Para vender um produto com finalidade de uso com CRIANÇAS, você escolheu uma “mulher” que mandou uma CRIANÇA (Courtney Stodden) se matar?!”

Você deve se lembrar, Chrissy teve uma tendência um pouco cruel no passado, especialmente com Courtney, que era uma adolescente no momento. Chrissy twittou: “Vá dormir para sempre” e “Eu te odeio”.