CPF NA NOTA? R$40 milhões liberados para você solicitar! Veja como!

Brasileiros podem ser beneficiados só em colocar o número do seu CPF em notas ficais. Isso porque, por meio desta ação é possível concorrer a prêmios e até mesmo participar de programas de benefícios municipais, estaduais ou mesmo federais.

O Nota Fiscal Paulista é um programa de estímulo à cidadania fiscal do estado de São Paulo. Com o objetivo de reduzir a carga tributária individual dos cidadãos, esse programa foi criado em outubro de 2007.

Neste artigo, você aprenderá como o programa funciona e como você pode se beneficiar dele.

Como funciona o programa Nota Fiscal Paulista?

O Nota Fiscal Paulista é um programa que permite aos consumidores receberem créditos ao fazer compras em São Paulo. O sistema distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam CPF ou CNPJ, proporcional ao valor da nota. A devolução é feita em créditos liberados mensalmente que podem ser acompanhados pela internet e utilizados para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro.

Como solicitar os créditos da Nota Fiscal Paulista?

Para solicitar os créditos da Nota Fiscal Paulista, os consumidores precisam acessar o aplicativo oficial do programa ou o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). Ao acessar o aplicativo ou o site, é preciso digitar o CPF/CNPJ e a senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias.

Quanto tempo os créditos ficam disponíveis para transferências?

Os créditos da Nota Fiscal Paulista ficam disponíveis para transferências nas contas bancárias dos consumidores por até um ano, a partir da data da liberação do valor. A transferência pode ser feita a qualquer momento dentro desse período. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.



Como doar o valor do documento fiscal para entidades cadastradas no programa?

O consumidor também pode optar por doar o valor do documento fiscal para entidades cadastradas no programa. Para isso, não é necessário colocar o CPF/CNPJ ao realizar a compra e é preciso informar sobre o desejo de fazer a doação. A Sefaz orienta que essa decisão é exclusiva do consumidor.

Qual o valor total devolvido aos participantes do programa?

Segundo a Sefaz, a Nota Fiscal Paulista devolveu aos participantes do programa cerca de R$ 18,2 bilhões, sendo R$ 16,2 bilhões em créditos e mais de R$ 2 bilhões em prêmios.

Valores liberados para a região de Jundiaí, Sorocaba, São José do Rio Preto e Bauru

Jundiaí: R$ 351.427,27 para 38 entidades e R$ 176.117,58 para 120.349 pessoas;

Sorocaba: R$ 336.791,5 para 60 entidades e R$ 216.251,43 para 183.423 pessoas;

São José do Rio Preto: R$ 332.805,35 para 58 entidades e R$ 153.525,64 para 124.402 pessoas;

Bauru: R$ 213.156,31 para 40 entidades e R$ 134.286,01 para 128.315 pessoas.

CPF na nota não aumenta score

Embora muitos acreditam que colocar o CPF na nota aumenta o score de crédito, a afirmativa não passa de um mito. Isso porque, basicamente este procedimento não é incluído nos cálculos de pontuação dos órgãos de proteção ao crédito.

O score pode variar de 1 a 1.000. Neste sentido, quanto maior a pontuação, menor a possibilidade de o consumidor se tornar inadimplente. Vale adiantar que não existe uma porção mágica que irá fazer o seu score aumentar de uma hora pra outra.

Isso porque ele reflete o seu comportamento financeiro ao longo da vida. Para relembrar, as classificações são de: “baixo”, de 0 a 300, a “muito bom”, de 701 a 1.000. Cabe salientar que as empresas de proteção ao crédito – como SPC e Serasa – podem atribuir diferentes pontuações para o mesmo consumidor, no entanto, as notas são sempre muito parecidas.

