CPFL Energia OFERECE VAGAS em duas regiões do BRASIL

A CPFL Energia, empresa com 110 anos construindo a história do setor elétrico brasileiro, atuando nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços, está com ótimas vagas de emprego em aberto. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Analista de Logística PL – Vaga PCD – Esteio – RS – Logística;

Analista de Logística PL – Canoas – RS – Logística;

Analista de Logística PL Vaga PCD – Nova Santa Rita – RS – Logística;

Analista de Logística PL – São Leopoldo – RS – Logística;

Analista de R&S – Passo Fundo – RS – Recrutamento e Seleção;

Técnico (a) Subtransmissão II – São José do Rio Pardo – SP – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Técnico em Eletrotécnica (PCD) – São Leopoldo – RS – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica;

Carpinteiro – Araraquara – SP – Montagem de Móveis;

Operador (a) de Equipamento Pesado – Araraquara – SP – Construção Civil;

Pedreiro – Araraquara – SP – Construção Civil;

Montador – Campinas – SP e Araraquara – SP – Construção Civil;

Atendente de Telemarketing – Araraquara – SP – SAC.

Mais sobre a CPFL Energia

Sobre a CPFL Energia, é válido frisar que, desde janeiro de 2017, faz parte da State Grid, estatal chinesa que é líder global em energia. Em resumo, distribui energia para mais de 10 milhões de clientes, com presença em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Na geração de energia, é a 3ª maior agente privada do Brasil e, por meio da CPFL Renováveis é uma das maiores empresas de geração da América Latina a partir de fontes alternativas de energia. Além disso, também é líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras. Por fim, o grupo ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.

Como se candidatar em uma das oportunidades?

Agora que a lista de vagas da CPFL Energia já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar ligado (a) nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!