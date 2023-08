Criadores de conteúdo poderão postar comentários no Stories (Confira!)

Atualmente, o Instagram procura lançar algumas novidades como recursos e funcionalidades que aumentam a eficiência da rede social. Todavia, a plataforma de fotos e vídeos busca oferecer a seus usuários uma maior interação entre si. Pouco tempo atrás foi anunciado pela Meta, a ferramenta chamada nota com voz.

A princípio, o líder do Instagram, Adam Mosseri, fez um anúncio no qual destacou mais um lançamento da plataforma. A partir de agora, os criadores de conteúdo poderão compartilhar comentários em Stories. O objetivo do novo recurso da rede social é o de aumentar expressivamente a visibilidade dos fãs e amigos.

De acordo com Adam Mosseri, sobre o lançamento do recurso, “Estamos testando a capacidade de as contas públicas compartilharem comentários de qualquer postagem pública no feed ou Reels em seus stories. A ideia é ajudar os criadores a destacar comentários importantes ou interessantes de outros criadores ou fãs”.

A funcionalidade que permite aos usuários do Instagram compartilharem seus comentários no Stories está sendo testada junto a alguns criadores de conteúdo. Ao utilizar a rede social, eles poderão visualizar um botão chamado “Adicionar Storie”. Para ter acesso ao recurso, a pessoa deverá deslizar o dedo sobre um comentário.

Analogamente, com o recurso, os usuários poderão inserir nas imagens postadas, alguns comentários, apresentando um contexto ao conteúdo exibido. O líder do Instagram em seu anúncio, não apresentou detalhes sobre quantas pessoas neste momento, já podem utilizar a nova funcionalidade da rede social da Meta.

Além disso, ainda não se sabe quando será o lançamento oficial do novo recurso. Atualmente, existe a possibilidade de criadores destacarem o Reeds criados por outros usuários através do adesivo “Adicione o seu”. Sendo assim, o Instagram passa a ser mais interessante, se diferenciando de rivais como o Snapchat.

Você também pode gostar:

O Instagram Reels deverá, em um curto período de tempo, apresentar um novo recurso que irá permitir a seus usuários, postar vídeos de até 10 minutos de duração. A rede social, dessa maneira, está seguindo uma tendência de outras plataformas conhecidas, como por exemplo, do TikTok e YouTube Shorts.

A novidade relacionada ao Instagram Reels foi descoberta por alguns usuários da plataforma. Espera-se que a atualização da rede social seja implementada e esteja disponível para todos em um curto espaço de tempo. Ademais, depois do lançamento desse recurso, os criadores de conteúdo poderão deixar o limite atual de três minutos.

Espera-se que através desse recurso para o Reels do Instagram, a plataforma fique no mesmo nível que seus rivais, além de propiciar aos usuários da rede social, a possibilidade de visualizar vídeos cada vez mais completos. Entretanto, não se sabe ainda quando será a liberação dos vídeos de 10 minutos para todas as pessoas.

Dessa forma, é conveniente mencionar que atualmente a Meta está testando a nova ferramenta de maneira interna. Espera-se que a funcionalidade esteja à disposição de todos rapidamente. Vale ressaltar que o Instagram está cumprindo uma lei da União Européia que possibilita a desativação do algoritmo no feed principal.

Algoritmo da rede social

Esse é o algoritmo responsável por fazer recomendações para os usuários através da plataforma. Quem utiliza o Instagram na Europa poderá agora desativar o recurso. É essa tecnologia que avalia os hábitos das pessoas e que indica produtos e serviços de acordo com o gosto e necessidade do dono da conta da rede social.

Dessa forma, Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, diz que os usuários europeus do Instagram poderão ter acesso a funcionalidades como o Reels Stories e pesquisas do Facebook sem ver as recomendações. Enfim, esse é o algoritmo da plataforma que costumava fazer a classificação dos conteúdos.

Clegg diz que, “Por exemplo, no Facebook e no Instagram, os usuários terão a opção de ver Stories e Reels apenas de pessoas que seguem, classificadas em ordem cronológica, do mais novo para o mais antigo”. Aliás, a alteração busca enquadrar a plataforma na Lei de Serviços Digitais (DSA), da União Europeia.

Em conclusão, essa lei estabelece novas obrigações aos prestadores de serviço, relacionada a dados e informações em busca de proteger a privacidade de seus usuários da União Europeia. A legislação deverá também combater uma série de ações como conteúdo ilegal, e desinformação, como as Fake News, por exemplo.