Cris Cyborg responde às alegações de ‘valentão’ de Cat Zingano antes da luta pelo título do Bellator 300

A campeã peso-pena do Bellator, Cris Cyborg, disse que seu próximo desafiante ao título, Cat Zingano, está promovendo sua luta pelo título do Bellator 300 da “maneira errada”.

Na edição desta quarta-feira A Hora do MMA, Cyborg respondeu à afirmação de Zingano de que ela está manchando seu legado ao se envolver em táticas de intimidação antes de sua luta. Um exemplo apontado por Zingano foi a compra do URL do site com o nome dela para promover o Cyborg.

“Acho que não preciso intimidar”, respondeu Cyborg. “Acho que muitos da minha equipe compraram o site. Então, se você não comprar o site, alguém vai comprar o site. Isso é tipo um negócio.

“Esse é o jeito, ser legal, [and] se quiser promover a luta, tudo bem – não tem bullying. Após a luta, ela pode ter seu site. Não é nada sobre bullying. Não tenho nenhum problema com Cat Zingano.”

A preparação para a luta pelo título dos penas tem sido tudo menos normal. Quando Zingano assinou com o Bellator para competir até 145 libras, ela saltou para a frente da linha de candidatos viáveis ​​para Cyborg. Mas demorou quatro anos para marcar a luta, e Cyborg coloca grande parte da culpa nos pés de seu oponente.

“Quando você chama as pessoas, você tem que estar pronto para lutar”, disse ela. “Você diz: ‘Quero lutar com Cyborg’, mas então vejo que ela luta com outra pessoa.

“Conheci Cat Zingano pessoalmente. Ela foi para Punição [Athletics gym] por muito tempo, e deveríamos treinar juntos. Eu não tenho nenhum problema com ela. Ela está apenas tentando promover essa luta da maneira errada, me chamando de ‘She-ra … eu não vou lutar com ela a menos que ela seja testada [out-of-competition]’, então ela começou a promover essa luta da maneira errada. Então você pode promover a luta – eu sempre promovo bem para ela.”

Zingano solicitou o teste de drogas de Cyborg para garantir que ela competisse em uma luta justa. Em 2012, Cyborg testou positivo para metabólitos de esteróides após uma defesa de título na agora extinta promoção do Strikeforce. Na época, ela alegou que um treinador havia lhe dado um auxílio para perda de peso que continha as substâncias proibidas.

Ao assinar com o UFC em 2015, Cyborg participou do programa antidoping da organização. Enquanto ela foi sinalizada por um diurético proibido em 2016, mais tarde ela recebeu uma isenção retroativa para a droga e foi inocentada de irregularidades.

Cyborg apontou seus muitos anos no programa do UFC sem problemas e acrescentou que as preocupações de Zingano foram abordadas por um programa de testes fora da competição implementado pelo Bellator.

“Entramos em testes aleatórios [for the testers] aparecer depois de julho, na minha casa, para testar a luta, e nós duas passamos”, disse ela. “Portanto, sem problemas. Acho que isso talvez a tenha ajudado a estar pronta para a luta.”

O teste fora da competição foi conduzido por Michael Mazzulli, diretor executivo do Departamento de Regulação Atlética da Tribo Mohegan (MTDAR) e presidente da Associação de Comissões de Boxe. Mazzulli, que é o regulador de fato da promoção em eventos realizados no exterior, confirmou os testes ao MMA Fighting e disse que Zingano e Cyborg serão testados antes do Bellator 300, que acontece no dia 7 de outubro, em San Diego.

“Não preciso fazer isso se não quiser”, disse Cyborg, que destacou que não está licenciada como combatente no momento. “Mas não importa. Eu não tenho nenhum problema. Você pode vir a qualquer momento e me testar.

Cyborg disparou a competição no Bellator até 145 libras, defendendo o cinturão quatro vezes. Até o momento, ela só sofreu derrotas duas vezes na carreira, perdendo na primeira luta profissional e no aguardado confronto com Amanda Nunes no UFC em 2018. Ela se tornou agente livre após sua mais recente defesa de título, uma segunda vitória sobre Arlene Blencowe, mas optou por assinar novamente com o Bellator.

Zingano, por sua vez, abriu caminho para o título com quatro vitórias consecutivas, um recorde que Cyborg disse que faz muito para promover a luta da maneira “certa”: a competição.

“Ela está invicta em quatro lutas até 145 libras”, disse Cyborg. “Ela é ótima para o esporte. Ela venceu a Miesha Tate, ela venceu a Amanda Nunes – ela é uma grande lutadora, e vai ser muito bom para o esporte. Ela é uma das melhores.

“Eu acredito que ela tem falado muito. Espero que ela esteja treinando muito duro para um grande show, e vamos ver.”