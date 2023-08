Cristália ABRE CARGOS no Nordeste e no Sudeste

A Cristália, empresa que é um complexo Industrial Farmacêutico, Farmoquímico, Biotecnológico, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 100% brasileiro, está contratando funcionários no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos:

Assistente Administrativo – Campinas – SP – Administração Geral;

Operador (a) de Máquina A – São Paulo – SP – Operador de Máquinas;

Assistente de Pesquisa Jr. (Farmoquímica/P&D) – Itapira – SP – Pesquisa, Desenvolvimento;

Técnico (a) de Manutenção – Pouso Alegre – MG – Manutenção em Geral;

Banco De Talentos – Pessoa Com Deficiência (PCD) – Cotia – SP;

Estágio Garantia de Qualidade – Itapira – SP – Qualidade;

Analista Equivalência E Bioequivalência Farmacêutica PL – Campinas – SP – Pesquisa;

Analista Desenvolvimento Analítico Pleno (Portfólio) – Itapira – SP;

Estágio PMO – Itapira – SP – Administração Geral;

Propagandista Pleno – Teresina – PI – Representação Comercial;

Coordenador Garantia Qualidade – Pouso Alegre – MG – Qualidade;

Propagandista JR – Juiz de Fora – MG – Representação Comercial;

Analista Controle de Qualidade Sr. – Montes Claros – MG – Qualidade;

Coordenador (a) de Garantia de Qualidade – Montes Claros – MG – Qualidade.

Mais sobre a Cristália

Sobre a Cristália, é importante destacar que o grupo é pioneiro na realização da cadeia completa de um medicamento, desde a concepção da molécula até o produto final.

Além disso, o Grupo Cristália possui 112 patentes, sendo recordista nacional, e em anestesia, é líder de mercado na América Latina. Produz 53% das matérias-primas dos seus medicamentos na planta Farmoquímica e está presente em mais de 95% dos hospitais brasileiros, sendo referência no âmbito internacional com exportação de princípios ativos e produtos acabados para mais de 30 países.

Além disso, possui uma das primeiras plantas privadas de Biotecnologia do Brasil. O Grupo Cristália conta com cerca de 5.600 colaboradores, considerando as empresas os laboratórios BioChimico, no Rio de Janeiro, e IMA, na Argentina.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Cristália, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir.

Por lá, você poderá conferir todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.



