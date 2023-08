Cristiano Ronaldo sofre lesão no joelho e conquista seu primeiro campeonato pelo Al-Nassr

Cristiano Ronaldo viveu uma montanha-russa no Final da Copa da Ásia entre Al-Nasr e Al-Hilal, conseguiu conquistar o primeiro título com o novo clube e foi o jogador mais importante do torneio. Al-Nasr não acordou durante a final até os 30 minutos finais do jogo, mas houve um momento específico em que Ronaldo se sentiu provocado por Michaelque comemorou com a jogada de Cristiano Ronaldo depois de arrancar sangue de primeira com apenas seis minutos do segundo tempo.

A 16 minutos do fim, Cristiano Ronaldo empatou o jogo após cruzamento brilhante de Sultão Al Ghannam. Mas o jogo teve que ir para a prorrogação, isso foi mais do que suficiente para Cristiano Ronaldo para selar a vitória final por 2 a 1 com uma cabeçada ao finalizar um contra-ataque para Al-Nasr. Isso aconteceu aos 97 minutos, mas houve um momento em que o craque teve que ser retirado do campo com lágrimas nos olhos.

Cristiano Ronaldo sofre lesão no joelho

Tudo aconteceu depois ronaldo já havia selado os dois gols que deram a al-Nassr o primeiro Copa Asiática na história do clube. Uma imagem do craque português saindo do gramado dentro de um carrinho e tocando o joelho esquerdo com lágrimas nos olhos. Este é exatamente o mesmo joelho esquerdo em que ele já sofreu uma lesão durante o Final da Taça dos Campeões Europeus de 2016. Isso poderia ser um paralelo daquela final? ronaldo experimentou um enorme deja-u ao ter que esperar minutos estressantes até o apito final.

Clutch Ronaldo leva Al-Hilal à vitória

Mas ao contrário daquela final com Portugal, Cristiano Ronaldo sente-se mais responsável por este troféu porque foi o melhor jogador absoluto do torneio. Com 6 gols marcados, foi artilheiro, MVP do torneio e bis na final. Al-Nasr não pode pedir mais nada para ronaldo em seu primeiro torneio jogou por eles. Apenas a lesão deixa um gosto amargo. Até que ele faça uma tomografia computadorizada, não saberemos a extensão da lesão, mas vê-lo pular durante as comemorações nos dá esperança de que ele não tenha sofrido uma lesão grave.

Detalhes do jogo

Al-Nasr: Nawaf; Sultan, Lajami, Alamri, Telles; Brozovic, Fofana, Al-Khaibari, Talisca; Mané e Ronaldo.

Subs: Al-Sulaihem, Al-Aliwa, Al-Hassam, Ghareeb, Konan, Fatil.

Cartões: Brozovic, Ghanmam, Mane, Konan, Sulaiheem

Al-Hilal: Alois; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi, Shahrani; Kanno, Neves; Malcom, Milinkovic-Savic, Michael e Al-Dawsari.

Subs: Jahfali, Al-Burayk, Al-Hamdan, Radif, Carrillo, Al-Juwayr

Cartões: Koulibaly, Al-Boleahi

Comparecimento: Estádio Rei Fah: 68.000 espectadores.

Metas: 0-1 Michael (51′) 1-1 Ronaldo (74′) 2-1 Ronaldo (98′)