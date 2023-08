O universo dos empréstimos consignados destinados aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está passando por uma revolução significativa.

Novo cenário do empréstimo consignado do INSS: critérios específicos e redução de juros

Recentemente, foram implementados critérios específicos para a aprovação dessa modalidade de crédito, e além disso, uma mudança notável foi proposta em relação aos limites de juros cobrados pelo INSS.

Critérios específicos para aprovação do empréstimo consignado do INSS

A tradicional modalidade de empréstimo consignado do INSS, que permite o desconto das parcelas diretamente dos benefícios previdenciários, está passando por uma reestruturação que visa aprimorar o acesso e a utilização do crédito.

Desse modo, para garantir uma abordagem mais criteriosa e benéfica, novos critérios específicos estão sendo implementados para a aprovação do empréstimo. A introdução desses critérios visa assegurar que os aposentados e pensionistas obtenham empréstimos de forma responsável e de acordo com suas capacidades financeiras. Em suma, essa abordagem mais cuidadosa contribuirá para evitar endividamentos excessivos e proteger os beneficiários de situações financeiras desfavoráveis.

Redução do teto de juros: impacto e justificativa

Uma das mudanças mais impactantes no cenário do empréstimo consignado do INSS é a redução do teto de juros. Através da proposta do Ministério da Previdência Social ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), a taxa máxima de juros cobrada nessa modalidade de empréstimo foi revista.

Anteriormente, a taxa máxima de juros do empréstimo consignado do INSS era de 1,97% ao mês. No entanto, como resultado da recente reunião entre o Ministério da Previdência Social e o CNPS, essa taxa foi reduzida para 1,91%.

Para os empréstimos realizados via cartão de crédito consignado, a taxa de juros, que era de 2,89%, pode ser reduzida para 2,83%. A justificativa para essa redução está intrinsecamente ligada à diminuição da Taxa Básica de Juros da economia, conhecida como Selic.



A última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) resultou na redução da taxa Selic, o que influenciou a decisão de diminuir o teto de juros no empréstimo consignado do INSS. Desse modo, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, mencionou que essa redução está em consonância com a redução gradual da taxa Selic.

Perspectivas futuras e outras mudanças

Carlos Lupi enfatizou que, conforme a taxa Selic continue a cair, é esperado que o teto de juros do empréstimo consignado do INSS também sofra reduções proporcionais. Essa abordagem visa alinhar as taxas de juros com as mudanças nas políticas econômicas e garantir benefícios tangíveis aos beneficiários do INSS.

Ademais, o ministro destacou que instituições financeiras como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já oferecem taxas de juros mais atrativas do que as previamente aprovadas, sinalizando uma maior competição e vantagens para os beneficiários.

Empréstimo consignado: uma visão geral

O empréstimo consignado é uma opção de crédito que se destaca pela forma de pagamento das parcelas. Nesse tipo de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente dos benefícios previdenciários, garantindo um nível mais baixo de risco de inadimplência.

Dessa forma, esse sistema também se estende aos trabalhadores com carteira assinada e aos servidores públicos, nos quais as parcelas são descontadas diretamente do salário. A modalidade de empréstimo consignado é particularmente popular entre os aposentados e pensionistas do INSS, que buscam soluções financeiras com juros reduzidos.

Contudo, o valor máximo do empréstimo é determinado com base na renda mensal, evitando comprometimentos excessivos e garantindo a sustentabilidade financeira.

Vantagens para o beneficiário

De modo geral, as mudanças recentes no empréstimo consignado do INSS, incluindo os critérios específicos para aprovação e a redução do teto de juros, prometem trazer vantagens substanciais aos beneficiários. Assim, com a taxa Selic em declínio, a expectativa é que as taxas de juros continuem a se ajustar de maneira proporcional, tornando essa modalidade de crédito ainda mais atraente.