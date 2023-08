Crossplay do Texas Chain Saw Massacre não está funcionando: 6 maneiras de corrigir

Você é um fã do arrepiante jogo Texas Chain Saw Massacre, mas está frustrado porque o recurso de crossplay não está funcionando? Não se preocupe; você não está sozinho! Problemas de crossplay podem ser um contratempo comum, mas com algumas etapas simples, você pode voltar a jogar com amigos em diferentes plataformas.

The Texas Chain Saw Massacre, onde você pode se tornar um membro da infame família Slaughter ou uma de suas infelizes vítimas. Esta experiência de terror em terceira pessoa é baseada no lendário filme de terror de 1974 que deixou um impacto duradouro no gênero que todos amamos.

Neste guia, vamos orientá-lo através de soluções fáceis de seguir para lidar com o crossplay do Texas Chain Saw Massacre não está funcionando. Esteja você no Xbox, PC ou PS5, nós o cobrimos.

Por que o Crossplay não está funcionando no Texas Chain Saw Massacre?

O crossplay permite que jogadores de várias plataformas desfrutem de jogos multiplayer juntos. No entanto, falhas técnicas ou configurações incorretas podem fazer com que o crossplay de The Texas Chain Saw Massacre não funcione conforme o esperado. Felizmente, muitos desses problemas podem ser resolvidos com algumas soluções simples.

Se você executou as verificações básicas e rápidas acima e ainda se encontra preso com o Crossplay do Texas Chain Saw Massacre não está funcionando. Abaixo estão soluções específicas mais detalhadas para corrigir os problemas complexos que causam a interrupção do crossplay.

Corrigir problemas de Crossplay do Texas Chain Saw Massacre não funcionando 2023

1. Habilitando crossplay na plataforma: Xbox, PC, PS5

Habilitar crossplay é o primeiro passo para garantir que você possa se conectar e jogar com amigos em diferentes plataformas. O processo varia um pouco dependendo da sua plataforma de jogo:

Para Xbox:

Pressione o botão Xbox no seu controle para abrir o Guia.

Navegar para “ Perfil e sistema ” e selecione “ Configurações .”

” e selecione “ .” Escolher “ Conta ,” então “ Privacidade e segurança on-line .”

,” então “ .” Selecione “ Privacidade do Xbox Live ” e então “ Exibir detalhes e personalizar .”

” e então “ .” Sob “ Comunicação e multijogador, ” set “Você pode jogar com pessoas fora do Xbox

” set “Você pode jogar com pessoas fora do Xbox Viver para “Permitir.”

Para computador:

Lançar o jogo e navegue até o menu de configurações.

e navegue até o menu de configurações. Procure uma opção relacionada a crossplay ou compatibilidade de plataforma.

Certifique-se de que o crossplay esteja ativado nas configurações.

Para PS5:

Navegue até a tela inicial do PS5 e inicie o jogo “ Configurações .”

.” Vá para “ Usuários e contas ” e escolha “ Conta .”

” e escolha “ .” Selecione “ Privacidade ” e então “ Privacidade de jogos .”

” e então “ .” Habilitar “Jogo entre plataformas.“

2. Reinicie o jogo Texas Chain Saw Massacre

Às vezes, uma simples reinicialização pode fazer maravilhas na resolução de problemas menores. Veja como reiniciar o jogo em sua plataforma:

Aperte o “ Lar ” no seu controlador para retornar ao menu principal do console.

” no seu controlador para retornar ao menu principal do console. Destaque o ícone do jogo e pressione o botão “Opções”.

Escolher “ Fechar aplicação ” ou “ Desistir .”

” ou “ .” Aguarde alguns segundos e reinicie o jogo.

Os usuários devem continuar verificando as novas atualizações de patch, pois há chances de que os desenvolvedores estejam trabalhando na correção de pequenos bugs. Sabemos que o jogo foi lançado recentemente para usuários na loja de jogos. No entanto, há muitos problemas relatados pelos usuários.

Abra o cliente Steam no seu PC.

Clique no “ Biblioteca ” aba.

” aba. Clique com o botão direito do mouse no título do jogo e selecione “Propriedades”.

Navegue até o “ Atualizações ” guia e clique em “ Verifique se há atualizações .”

” guia e clique em “ .” Atualize o jogo se uma nova versão estiver disponível.

Da mesma forma, verifique se o seu cliente Steam está atualizado clicando em “Steam” no canto superior esquerdo e selecionando “Verifique se há atualizações do cliente Steam.”

4. Feche as tarefas que consomem recursos

Os usuários também podem tentar fechar as tarefas que estão sendo executadas sem motivo em seu sistema. Se você não sabe, as tarefas em segundo plano que estão sendo executadas em seu sistema podem estar consumindo recursos, devido ao qual o jogo não consegue obter recursos suficientes. Portanto, sugerimos que você verifique se as tarefas em execução no sistema estão consumindo muitos recursos ou não.

Imprensa “ Ctrl + Shift + Esc ” para abrir o Gerenciador de Tarefas.

” para abrir o Gerenciador de Tarefas. Identifique aplicativos com uso intensivo de recursos no “ Processos ” aba.



” aba. Clique com o botão direito do mouse nos aplicativos e escolha “Finalizar tarefa” para fechá-los.

5. Limpe o cache do DirectX Shader (Windows)

Limpar o cache do sombreador DirectX pode resolver problemas gráficos que podem afetar a reprodução cruzada. Siga esses passos:

Clique em Começar e abrir Configurações.

Navegar para Sistema > Armazenar > Recomendações de limpeza .

> > . Expandir o Arquivos temporários opção e clique em Ver opções avançadas.

Role para baixo e marque a opção Cache do sombreador DirectX.

Clique em Remover arquivos no topo.

Firmware de console desatualizado pode levar a problemas de compatibilidade. Veja como atualizar o firmware do seu console:

Para Xbox:

Pressione o botão Xbox para abrir o Guia.

Navegar para “ Perfil & Sistema ” e selecione “ Configurações .”

” e selecione “ .” Escolher “ Sistema ,” então “ Atualizações .”

,” então “ .” Selecione “Atualização do console disponível” e siga as instruções na tela para atualizar.

Para PS5:

Vá para a tela inicial do PS5 e selecione “ Configurações .”

.” Escolher “ Sistema ,” então “ Software de sistema .”

,” então “ .” Selecione “Atualização de software” e siga as instruções para atualizar o firmware.

O veredito:

O crossplay do Texas Chain Saw Massacre não está funcionando pode ser realmente deprimente, mas com essas soluções diretas, você está bem equipado para resolver o problema de frente. Esteja você lutando contra Leatherface com amigos no Xbox, PC ou PS5, essas etapas o ajudarão no caminho para jogos multiplataforma perfeitos. Lembre-se de realizar as pré-verificações, siga as soluções cuidadosamente e você voltará a aproveitar o jogo rapidamente.

