CSN Mineração está EM BUSCA de mais de 40 colaboradores

Confira o que é preciso para se candidatar em um dos postos!

A CSN Mineração, segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as cinco mais competitivas no mercado transoceânico, está com alguns cargos disponíveis no mercado de trabalho. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Advogado Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Administrativo PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Controladoria – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suprimentos JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suprimentos Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suprimentos Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de T.I Sênior – Processos e Sistemas de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de TI Sênior – Processos Financeiros e Contábeis – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal – São Paulo – SP- Efetivo;

Coordenador de Suprimentos – Operações – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Gente e Gestão – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de TI – Tecnologias SAP – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de TI – Processos e sistemas de Recursos Humanos – São Paulo – SP;

Estagiário Engenharia Civil – Fortaleza – CE – Estágio;

Gestor de Contas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a CSN Mineração

Falando mais sobre a companhia, podemos destacar que a CSN Mineração foi a primeira produtora integrada de aço plano no Brasil, um marco no processo de industrialização do país. Privatizada em 1993, a companhia vem, desde então, modernizando-se e diversificando sua atuação.

Com quase 33.000 colaboradores no mundo, compartilha de um ambiente diverso e inclusivo que lhe faz evoluir por meio da sua gente e das suas diferenças. O grupo está presente em 18 estados brasileiros e também atua em outros países – Alemanha, Estados Unidos e Portugal. Suas ações estão listadas nas Bolsas de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) e de Nova York (NYSE).

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!